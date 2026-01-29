La Fed est revenue à une approche attentiste

Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions

"La Fed a maintenu ses taux inchangés, comme prévu.

Par ailleurs, conformément aux attentes, Miran a de nouveau voté en faveur d'une baisse des taux, cette fois de seulement 25 points de base ; Waller a fait de même.

Si la position de Miran ne laisse guère de place au doute, dans le cas de Waller on peut se demander si son vote visait à plaire à Trump à l'approche du choix du prochain président de la Fed, ou s'il perçoit réellement des signes de faiblesse sur le marché du travail.

La Fed est revenue à une approche attentiste («wait and see») et devrait vraisemblablement maintenir ses taux inchangés au moins jusqu'au départ de Powell.

La Fed semble à l'aise avec le niveau actuel des taux, probablement pas très éloigné du taux neutre.

Les risques, qui il y a quelques mois penchaient vers un affaiblissement du marché du travail, sont désormais beaucoup plus équilibrés.

Le taux de chômage a légèrement reculé récemment, tandis que l'inflation reste supérieure à l'objectif.

Dans le même temps, l'économie se montre particulièrement robuste, avec le modèle du GDPNow pointant vers une croissance supérieure à 5 %.

Powell a également souligné la forte résilience de la consommation malgré des enquêtes conjoncturelles négatives, un phénomène qui peut probablement s'expliquer par la nature en « K » de l'économie américaine.

En outre, les risques géopolitiques actuels, les inquiétudes liées aux droits de douane et la hausse des prix des matières premières n'incitent pas la Fed à s'engager dans un cycle de baisses de taux consécutives.

Comme attendu, Powell n'a une nouvelle fois fait aucune concession sur l'indépendance de la Fed, qu'il défend de manière constante.

Dans l'ensemble, cette réunion a clairement donné le ton pour les mois à venir : il faut s'attendre à une Fed plus neutre, en observation et surveillance constantes".