Hausse en vue en Europe avant le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir la dernière séance de la semaine en territoire positif. Les investisseurs scruteront avec beaucoup d'intérêt les données mensuelles sur l'emploi américain alors que la géopolitique occupe également le devant de la scène. L'indice Michigan de confiance des consommateurs figure aussi au menu du jour. Il n'est pas exclu aussi que la Cour suprême des États-Unis rende sa décision concernant les droits de douane. Hier, Wall Street a fini sans direction, entre recul des valeurs technologiques et progression des valeurs liées à la défense.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air France-KLM

Air France-KLM annonce avoir placé avec succès 650 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,875% (rendement de 4,033%). Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), permet au transporteur aérien franco-néerlandais de profiter de conditions de marché favorables et d'étendre la maturité moyenne de sa dette.

GenSight Biologics

GenSight Biologics a annoncé disposer d'une trésorerie et d'équivalents de 2,4 millions d'euros au 31 décembre 2025, contre 0,6 million d'euros trois mois plus tôt. Cette évolution provient de l'encaissement partiel en fin d'exercice des fonds issus de l'augmentation de capital de 2,9 millions d'euros réalisée le 26 décembre 2025.

La Française de l'Energie

La Française de l'Energie (FDE), producteur d'énergies bas carbone, annonce la signature d'une convention avec l'Etat français accordant l'accès à 18 sites miniers supplémentaires dans les Hauts-de-France. Cet accord lève un obstacle critique au plan de développement du gaz de mine du groupe et offre une visibilité claire sur l'atteinte de ses objectifs 2030.

Ubisoft

Ubisoft a dévoilé la nomination de Valentine Piedelievre-Eman au poste de Chief Communications Officer. A partir du 2 février, elle sera chargée de diriger le développement et la mise en oeuvre de la stratégie globale de communication et de marque d'Ubisoft. Elle sera rattachée à Cécile Russeil, Executive Vice President en charge de la communication, des affaires corporatives, de la DIA (diversité, inclusion et appartenance), des ressources humaines et du département juridique.

Les chiffres macroéconomiques

L'excédent commercial de biens de l'Allemagne s'est établi à 13,1 milliards d'euros en novembre 2025, en recul donc par rapport à celui de 17,2 MdsEUR engrangé le mois précédent (révisé par rapport à l'estimation initiale de 16,9 MdsEUR).

En France, les dépenses de consommation des ménages en novembre et la production industrielle en novembre seront connues à 8h45.

Les ventes au détail en novembre en zone euro seront publiées à 11h00.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en décembre et les mises en chantier et permis de construire en octobre seront annoncés à 14h30 avant l'indice Michigan de confiance des consommateurs en janvier à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,14% à 1,1641 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine sur une note favorable. Longtemps à la traine, le CAC 40 est parvenu à renverser la vapeur, progressant de 0,32%, à 8237 points. L'EuroStoxx 50 a, pour sa part, avancé de 0,13%, à 5931 points. A Francfort, le Dax a poursuivi son excellent début d'année en signant un nouveau plus haut historique en clôture à 24910,36 points. Idem pour l'indice Stoxx Europe 600. Côté valeurs, EssilorLuxottica, STMicroelectronics ainsi que Valneva ont été particulièrement recherchées.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé à la veille de la publication du rapport mensuel sur l'emploi. Les valeurs liées au secteur de la défense ont été particulièrement recherchées, Donald Trump ayant estimé que le budget de l'armée américaine devrait être porté à 1 500 milliards de dollars pour 2027. Le déficit commercial américain s'est sensiblement réduit au mois d'octobre dernier. Le déficit commercial américain s'est sensiblement réduit au mois d'octobre. Le Dow Jones a progressé de 0,55% à 49266 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,44% à 23480 points.