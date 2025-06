Hausse en vue en Europe après le cessez-le-feu de Trump

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues dans le vert, portées par l'espoir de cessez-le-feu annoncé par Donald Trump entre Israël et l'Iran - soit à 7h00, heure de Paris. Le président américain a décrété "la fin officielle de la guerre de 12 jours". Reste que des tirs de missiles iraniens ont eu lieu tôt ce matin, faisant au moins 5 morts dans la ville de Beer-Sheva, dans le sud d'Israël. Hier, Wall Street a fini dans le vert sur fond de chute des cours du pétrole. Côté valeurs, OVHCloud a confirmé ses objectifs annuels après avoir connu une croissance de son activité au troisième trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom va fournir 96 rames RER NG supplémentaires pour la ligne RER D afin de compléter et de renouveler le parc de cette ligne. La commande, d'un montant d'environ 1,7 milliard d'euros, s'inscrit dans le contrat-cadre signé en 2017 entre SNCF Voyageurs et Alstom. Jusqu'à présent, 166 rames de RER NG avaient été commandées et, avec les 96 nouvelles, le total atteint les 262 RER. Cette commande sera entièrement financée par Île-de-France Mobilités.

Exail Technologies

Exail Technologies a annoncé avoir été choisi par la marine indonésienne pour la fourniture de plusieurs systèmes robotisés dans le cadre de son programme de lutte contre les mines sous-marines. Ce contrat comprend une solution de dernière génération avec des drones de surfaces et sous-marins du système UMIS. La société française précise que cette commande est de taille " très significative " et du même ordre de grandeur que celle remportée aux Émirats Arabes Unis en 2024.

OVHCloud

OVHCloud a enregistré au troisième trimestre une croissance de ses revenus en ligne avec ses attentes. Le chiffre d'affaires allant de la période de mars à mai ressort en progression de 8,4% en données publiées et de 9,4% en données comparables, à 271,9 millions d'euros. Les activités de cloud public ont grimpé de 17,2% en données comparables, à 53,6 millions d'euros, soutenuse par l'enrichissement de l'offre avec de nouveaux produits autour de l'intelligence artificielle et de l'analytique.

Prismaflex

Prismaflex a dévoilé des comptes annuels en nette amélioration. Sur l’exercice 2024-2025, clos fin mars, le spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format a enregistré un résultat net de 1,2 million d’euros, en hausse de 83%. Le résultat opérationnel courant s'élève à 1,9 million d'euros, en progression de 52 %. Le chiffre d'affaires a progressé de 6,1% à 54,9 millions d'euros. Il a augmenté de 5,9% à taux de change constant.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en juin sera publié à 10h00 avant le taux de chômage en France au premier trimestre à 12h00.

Aux Etats-Unis, l'Indice S&P Case Shiller des prix immobiliers en avril sera connu à 15h00 avant l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en juin, à 16h00.

Hier à Paris

La Bourse de Paris a cédé du terrain au terme d’une séance intégralement passée en territoire négatif. Le marché a été logiquement affecté par l’implication des États-Unis dans les bombardements en Iran, qui font craindre aux investisseurs une escalade dans le conflit et des représailles iraniennes contre des intérêts américains. Côté valeurs, Stellantis a cédé du terrain pour le 1er jour de son nouveau DG. Le CAC 40 recule ce soir de 0,69 %, à 7 537,57 points, de son côté, l’EuroStoxx 50 perd 0,18 %, à 5 224,25 points, tandis qu’à New York, à 17h45, le Dow Jones avance de 0,15 %.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la première séance de la semaine en territoire positif sur fond de baisse des cours du pétrole. Le conflit entre Israël et l'Iran fait toujours rage. Les forces armées iraniennes ont dit avoir visé la base américaine d'al Oudeïd au Qatar avec une attaque de missile "dévastatrice et puissante".Plusieurs explosions ont été entendues dans le ciel de Doha. Côté valeurs, Tesla a grimpé après le lancement tant attendu du service de robotaxi de la société à Austin, au Texas. Le Dow Jones a gagné 0,97% à 42581 points et le Nasdaq 0,94% à 19630 points.