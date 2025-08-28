Hausse en vue des marchés européens, grande performance trimestrielle de Nvidia

(AOF) - Les Bourses européennes devraient évoluer en hausse ce jeudi à l'ouverture de la séance après les résultats de Nvidia. Dépassant les attentes, le géant américain des semi-conducteurs a dégagé un chiffre d’affaires record au second trimestre de 46,7 milliards de dollars, soit un bond de 56% sur un an. Le bénéfice net s'élève à 26,4 milliards de dollars, soit une hausse de 59%. A Paris, les résultats décevants de Pernod Ricard sur l'exercice 2023/2024 feront réagir les marchés. A 14h30, les investisseurs prendront connaissance de la nouvelle estimation du PIB américain au deuxième trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eiffage

Eiffage a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros en recul de 19,4% par rapport au premier semestre 2024, plombé par la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés en France. Le résultat opérationnel courant s'est amélioré de 0,9% à 1 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de 11,92 milliards d'euros s'affiche en croissance de 7,5%. Celui de son activité travaux croît de 8,4% à 10,02 milliards d'euros.

ID Logistics

Au premier semestre 2025, ID Logistics a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 1,761 milliard d'euros. Retraitée d'un effet de change globalement défavorable, la croissance est de 17,1% à données comparables par rapport au premier semestre 2024. Le résultat opérationnel courant est en progression de 12,9% à 65,8 millions d'euros pour une marge opérationnelle qui atteint 3,7% (-10 points de base). L'Ebitda courant est en hausse de 13,8% pour atteindre 267 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda courant de 15,2% (-20 points de base).

Pernod Ricard

Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard sur l'exercice 2024/2025 s'élève à 10,95 milliards d'euros, soit un repli de 3% en organique et de 5,5% en publié, du fait d'un impact négatif des taux de change de -277 millions d'euros, principalement dû à la livre turque, au peso argentin et à la roupie indienne. Le résultat opérationnel s'élève à 2,95 milliards d'euros, en déclin organique de 0,8% et de 5,3% en publié. Le résultat net part du groupe est de 1, 626 milliards d'euros, en croissance de 10%, du fait d'une diminution des charges non courantes par rapport à l'exercice 2023/24.

Ramsay Générale de Santé

Sur l'exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires annuel de Ramsay Générale de Santé a augmenté de 4,7% à 5,2 milliards d'euros, soutenu par la hausse du volume d'activité et l'acquisition en juin 2024 des centres de soins primaires Cosem. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant s'élève à 2,7%. L'Ebitda a augmenté de 1,7% à 621 millions d'euros, malgré la baisse de 53 millions d'euros des subventions et autres financements publics en France et une inflation sectorielle toujours sous-financée par les gouvernements.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'évolution de la masse monétaire M3 en juillet sera connue à 10h.

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 13h30.

Aux Etats-Unis, à 14h30, les investisseurs prendront connaissance de la nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre et des données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage.

Les données sur les promesses de ventes immobilières en juillet aux Etats-Unis seront publiées à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,04% à 1,1643 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé. Les indices parisiens ont rebondi mais sont pénalisés depuis lundi par le risque d'une nouvelle crise politique en France, après l'annonce par François Bayrou d'un vote de confiance le 8 septembre. Cette décision a accentué les incertitudes économique et politique. Côté valeurs, JD Sports a fini en hausse à Londres grâce à sa performance commerciale aux Etats-Unis. Ce soir, Nvidia présentera les résultats de son deuxième trimestre. Le CAC 40 a gagné 0,44% à 7743 points tandis que le Dax a perdu 0,43% à 24047 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé dans le vert avant la publication des résultats de Nvidia dès la fermeture de Wall Street. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle anticipe en moyenne un chiffre d'affaires d'environ 45 milliards de dollars et une marge brute ajustée de 72%. Sur le front commercial, les droits de douane américains sur les importations en provenance d'Inde ont été portés jusqu'à 50% ce mercredi. Le Dow Jones a gagné 0,32% à 45565 points. Le S&P500 (+0,24%) a inscrit un nouveau record de clôture à 6 481 points.