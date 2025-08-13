Hausse en vue des indices européens, l'inflation allemande en ligne avec les attentes

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse ce mercredi à l'ouverture de la séance, au lendemain de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en juillet. L’inflation est restée stable à +2,7% en juillet en rythme annuel contre un consensus de +2,8%. En Allemagne, l'inflation est en ligne avec les attentes en juillet. Le CAC 40 devrait gagner 0,21%. Avant la rencontre Trump-Poutine en Alaska ce vendredi, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'UE ont réaffirmé hier " la nécessité pour l'Ukraine de pouvoir choisir son avenir ".

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hexaom

Hier, Hexaom s'est replié à Paris après avoir publié des résultats décevants au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires a reculé de 17,62%, à 160,8 millions d'euros. Sur l'ensemble du semestre, le repli s'est élevé à 26,76%, à 305,4 millions d'euros. Dans le détail, sur les six premiers mois de l'année, l'activité de Construction de maisons s'est affaissée de 34,38%, à 236,3 millions d'euros, tandis que l'activité Rénovation a fléchi de 21,62%, à 20,3 millions d'euros. En revanche, la division Promotion immobilière a connu une belle croissance de 65 %, à 40,6 millions d'euros.

Neovacs

Néovacs annonce une levée de fonds de 0,25 million d'euros par l'émission d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 250 000 euros, souscrites par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération, soit 240 000 euros, sera destiné à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).

Touax

Touax SCA, annonce que le transfert effectif de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le 13 août 2025. La demande d’admission des titres de la Société sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d’Euronext le 7 août 2025. Comme indiqué dans les précédents communiqués de presse, ce transfert a pour objectif de permettre à la Société d’être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire mieux adapté à sa taille.

Valneva

Hier, Valneva a fini largement leader au sein de l'indice SBF 120, bien que la société a publié des comptes semestriels mitigés. Mais néanmoins ils sont supérieurs aux attentes et ont été appréciés, notamment grâce à la confirmation des objectifs financiers annuels. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a bondi de 37,8%, à 97,6 millions d'euros. Il dépasse le consensus de 95,1 millions d'euros. Parallèlement, les ventes de produits ont enregistré une croissance de 33,3%, à 91 millions d'euros contre 89,6 millions d'euros attendus par les analystes.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice des prix à la consommation, en rythme mensuel, a augmenté en juillet de 0,3% comme attendu. En juin, il était resté stable. En rythme annuel, l'inflation a affiché une hausse de 2%, comme prévu et en juin. L'IPCH est ressorti en rythme mensuel à 0,4% comme attendu, après +0,1% en juin. En rythme annuel, il ressort à 1,8% comme attendu par les économistes et après une hausse de 2% en juin.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole seront publiés à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,11% à 1,1687 dollar.

Hier à Paris

L'indice CAC 40 a passé l’intégralité de la séance dans le vert pour finir sur un gain de 0,71%, à 7 753,42 points. L'indice phare parisien a profité de la stabilité de l’inflation américaine en juillet alors que beaucoup craignaient une hausse des prix liée aux droits de douane américains. Ces données viennent renforcer la perspective de voir la Fed baisser ses taux dès septembre. Les autres places européennes ont été plus prudentes à l’image du DAX 40 qui a reculé de 0,13%, pénalisé par l’indice ZEW mesurant le sentiment économique allemand du mois d’août, qui a reculé plus que prévu.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont nettement rebondi après la publication des chiffres sur l'inflation américaine du mois de juillet. Comme en juin, l'indice des prix PCE s'est élevé à 2,7% en rythme annuel. Ces données renforcent renforcé l'espoir d'un prochain assouplissement monétaire de la part de la Fed. Les investisseurs ont, en outre, salué le prolongement de 90 jours de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le Dow Jones a progressé de 1,10% à 44458 points et le Nasdaq a gagné 1,39% à 21681 points.