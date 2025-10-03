Hausse en vue à Wall Street sur fond de poursuite du shutdown

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus à l'équilibre avec un biais positif à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, les indices new-yorkais ont décroché de nouveaux records de clôture, soutenus par l'enthousiasme des investisseurs pour l'IA. Le shutdown de l'administration fédérale se poursuit, empêchant de facto la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite grappillent respectivement 0,03% et 0,02%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en zone positive. Le "shutdown" a empêché la publication de l'indicateur des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, ne permettant pas également la publication du rapport sur l'emploi prévu ce vendredi. Les principaux indices ont été soutenus par le secteur de la technologie. Côté valeurs, Berkshire Hathaway a conclu un accord définitif pour l'acquisition de l'activité chimique d'Occidental Petroleum.Le Dow Jones a progressé de 0,17% à 46519 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,39% à 22844 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

Applied Materials

L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, Applied Materials, est attendu en baisse après avoir prévenu que son activité sera pénalisée par de récentes restrictions à l'exportation. Le groupe technologique précise qu'elles réduiront son chiffre d'affaires d'environ 110 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2025. Sur l'exercice suivant, ses revenus seront impactés négativement à hauteur d'environ 600 millions de dollars.

Boeing

Le constructeur aéronautique Boeing reporte une fois de plus l'arrivée de son gros-porteur 777X. Prévu initialement pour 2020, puis repoussé à 2025, cet appareil devrait désormais entrer en service à partir du premier trimestre 2027, selon des informations rapportées par l'agence Bloomberg qui cite des sources proches du dossier. Une nouvelle désillusion pour la compagnie aérienne Lufthansa, client de lancement du programme. Selon Bloomberg, ce retard pourrait obliger Boeing à inscrire dans ses comptes une charge estimée entre 2,5 et 4 milliards de dollars.

General Dynamics

Le groupe de défense General Dynamics, via sa division dédiée à l'information et à la technologie (General Dynamics Information Technology - GDIT), a remporté un contrat d'une valeur de 1,25 milliard de dollars afin de soutenir l'armée américaine en Europe et en Afrique. Attribué en septembre, ce contrat prévoit une période initiale de transition de cinq mois, suivie de sept années optionnelles, a précisé GDIT.

NBC

Google et NBCUniversal ont conclu un accord pluriannuel pour maintenir les émissions NBC telles que "Sunday Night Football" et "America's Got Talent" sur YouTube TV, mettant ainsi fin à une négociation difficile.

Tesla

SOC Investment Group, dont le but est de soutenir les initiatives réglementaires et actionnariales visant à garantir l'indépendance et la responsabilité des administrateurs, des pratiques de rémunération raisonnables des dirigeants et des politiques environnementales, humaines et autres s'est adressé aux actionnaires de Tesla. Il leur demande de s'opposer à la réélection de trois administrateurs, au plan d'intéressement en actions 2019 modifié et reformulé et à la prime de performance du PDG (Elon Musk).