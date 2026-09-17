Hausse en vue à Wall Street au lendemain de la Fed, l'Europe se focalise sur la BoE

PHOTO D'ARCHIVE : Un panneau indiquant « Wall Street » est visible à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes sont dans le vert jeudi à ‌mi-séance, les craintes liées à l'approvisionnement en pétrole s'apaisant alors que la Fed a relevé ses taux la veille et que les marchés se préparent à la décision de la BoE.

Les futures sur indices new-yorkais ​signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,76% pour le Dow Jones, de 0,8% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,05% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,23% à 8.159,06 points vers 10h46 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,48% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,56%, le FTSEurofirst 300 de 0,46% et le Stoxx 600 de 0,45%.

Tandis que les ​marchés assimilent encore la hausse des taux décidée mercredi par la Fed, les investisseurs se tournent désormais vers la Banque d'Angleterre, qui doit à son tour rendre sa décision de politique monétaire à 11h00 GMT.

Bien que les marchés parient largement sur un statu quo, les opérateurs ​prêteront attention à tout indice concernant la prochaine réunion en novembre, afin de mesurer si la hausse ⁠des prix de l'énergie pourrait tout compte fait contraindre à une hausse des taux.

Selon les données LSEG, les marchés parient à 76,5% sur un maintien des taux pour la réunion de ‌septembre, tandis que 70,6% misent sur une hausse en novembre.

Outre-Atlantique, au lendemain de l'annonce par la Réserve fédérale américaine (Fed) d'une hausse des taux à même de provoquer le mécontentement du président Donald Trump, les avis sont plus partagés concernant la prochaine réunion en octobre, 54,3% anticipant une hausse contre 45,8% prévoyant un maintien.

"La Fed de ​Warsh a montré son indépendance vis-à-vis de la Maison blanche, mais sa crédibilité ‌anti-inflationniste reste encore sujette à caution", a écrit Bruno Cavalier, chef économiste chez Oddo BHF.

Du côté de l'Europe, les investisseurs restent attentifs aux menaces ⁠de Donald Trump, le président américain affirmant qu'il prendrait des mesures contre l'Union européenne si elle mettait en oeuvre la proposition de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen de faire du Canada le premier membre associé du bloc.

En parallèle, les données définitives publiées jeudi par Eurostat ont montré que l'inflation en zone euro s'est accélérée à 3,2% sur un an en août, après 2,9% en juillet ⁠et contre 3,3% en première lecture.

Alors que ‌le conflit au Moyen-Orient ne fait état d'aucun signe de désescalade, les craintes liées à l'approvisionnement en brut s'atténuent toutefois quelque peu, entraînant un recul des cours pétroliers ⁠depuis la veille bien que restant supérieurs à 100 dollars le baril.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N4590I6]

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Exosens bondit de 9,66% après avoir relevé ses perspectives financières annuelles, le fabricant français ‌d'instruments d'optique citant la montée en cadence des capacités de production et la dynamique commerciale soutenue sur ses marchés.

Sodexo progresse de 4,5% au gré d'un relèvement de la recommandation par ⁠JP Morgan, passant de "neutre" à "surpondérer".

Le compartiment européen de l'automobile affiche la meilleure performance sectorielle, avec un gain de 1,24%, Renault et Forvia gagnant ⁠respectivement 2,7% et 1,9%, tandis que Volvo Cars avance ‌de 1,7% après avoir annoncé le lancement de 13 nouveaux modèles et tabler sur une hausse des bénéfices.

TAUX

La hausse des taux par la Fed et le recul des cours pétroliers offrent un certain répit ​au marché obligataire américain, le rendement des Treasuries à dix ans perdant 2,0 points de base à 4,9836%, tandis ‌que le deux ans cède 1,4 point de base à 4,7131%.

Alors que les données définitives ont montré que l'inflation en zone euro s'est accélérée en août, le rendement du Bund allemand à dix ans prend 1,3 point de base à ​3,5242%. Le deux ans, plus sensible aux anticipations de politique monétaire, avance de 3,6 points de base à 3,2449%.

CHANGES

Les cambistes sont sur le qui-vive face à la série de décisions de politique monétaire, la Fed laissant entrevoir de nouvelles hausses des taux pour juguler l'inflation.

"Le plus grand danger pour le dollar américain réside dans le fait que le président américain intensifie à nouveau la pression sur la Fed dans ⁠les semaines à venir, ce qui pourrait raviver les doutes quant à l’indépendance de la Fed", a déclaré Michael Pfister, stratège chez Commerzbank.

Le dollar abandonne 0,09% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,1% à 1,1476 dollar.

En amont de la décision de la BoE, la livre sterling gagne 0,13% face au dollar et 0,11% face à l'euro.

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent depuis mercredi, au gré d'informations faisant état de livraisons supplémentaires de brut saoudien via Oman, mais restent supérieurs à 100 dollars le baril en raison des craintes d'une extension du conflit au Moyen-Orient.

Le Brent recule de 2,07% à 103,64 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,59% à 100,80 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 12 208.000 206.000

chômage sept.

USA 12h30 Indice Philly Fed septembre 30,5 47,4

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent ​accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)