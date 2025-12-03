Hausse en vue à Wall Street après une baisse inattendue de l'emploi privé en novembre

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en légère hausse après la publication du rapport ADP sur l'emploi en novembre qui a fait ressortir, contre toute attente, la destruction de 32000 emplois. Sur le front des valeurs, Marvell Technology sera notamment à surveiller après l'annonce par le groupe du rachat de Celestial AI pour un montant maximum de 5,5 milliards de dollars. De son côté, Macy's a de nouveau relevé ses prévisions annuelles. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq progressent respectivement de 0.26% et de 0,20%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le vert ce mardi avant la publication de nombreuses statistiques demain aux Etats-Unis dont l'enquête ADP sur l'emploi. Côté valeurs, Boeing a bondi, signant la plus forte progression du Dow Jones et du S&P 500. Son directeur financier Jay Malave a indiqué que le groupe anticipait une hausse des livraisons de ses avions 737 et 787 pour 2026. Donald Trump a indiqué qu’il dévoilerait en début d’année prochaine le nom du successeur de Jerome Powell à la tête de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0,39% à 47474 points. Le Nasdaq a avancé de 0,59% à 23413 points.

Les chiffres macroéconomiques

Selon l'enquête ADP, l'économie américaine a détruit 32 000 postes dans le secteur privé pour le mois de novembre, là où les analystes espéraient 5 000 créations. Au mois d'octobre, 47 000 nouveaux emplois avaient été créés.

L'indice des prix des importations est ressorti stable en septembre après une progression de 0,1% en août. Il était attendu en hausse de 0,1%.

La production industrielle de septembre sera à surveiller à 15h15 avant l'indice PMI des services de novembre à 15h45.

Les valeurs à suivre

American Eagle

American Eagle, dont l'action bondit de 12,9% en avant-Bourse, annonce avoir revu à la hausse sa prévision de ventes annuelles à périmètre comparable. La chaîne de vêtement anticipe désormais une hausse annuelle des ventes comparables de l'ordre de quelques pourcents, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance quasi nulle. Au troisième trimestre, les ventes comparables ont augmenté de 4 % contre une hausse de 2,4 %. Le bpa s'est établi à 53 cents, contre 44 cents attendus.

Dollar Tree

Dollar Tree a relevé sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel. Le détaillant discount s'attend désormais à ce que le bpa annuel se situe entre 5,60 et 5,80 dollars, contre une fourchette antérieure de 5,32 à 5,72 dollars. Au troisième trimestre, la firme basée en Virginie a dépassé les attentes avec des ventes de 4,75 milliards de dollars (contre 4,70 milliards de dollars) et un bpa de 1,21 dollar, là où les analystes ciblaient 1,09 dollar.

Macy's

Macy's augmente ses objectifs de ventes et de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année. La chaîne américaine de grands magasins a vu ses ventes nettes trimestrielles s'élever à 4,71 milliards d'euros ressortant supérieures aux attentes : 4,62 milliards. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires net annuel qui devrait se situer entre 21,475 et 21,625 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 21,15 à 21,45 milliards de dollars. Macy's prévoit un bpa annuel compris entre 2 et 2,20 dollars contre 1,70 à 2,05 dollars prévus précédemment.

Marvell Technology

Marvell Technology est attendu dans le vert en raison de perspectives favorables. Au troisième trimestre, clos début novembre, de l'exercice 2026, le fabricant de puces a généré un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars, ou 2,20 dollars par action, contre une perte de 676,3 millions, ou -78 cents par action un an plus tôt. Le 14 août 2025, la société a finalisé la vente de son activité Ethernet automobile à Infineon Technologies AG pour un montant de 2,5 milliards de dollars en espèces, ce qui s'est traduit par un gain avant impôts de 1,8 milliard de dollars.

Microchip

Le fabricant américain de puces Microchip a rehaussé ses objectifs pour le troisième trimestre de l'exercice 2026. Le groupe prévoit désormais que son chiffre d'affaires et son bénéfice par action se situeront dans la fourchette haute de ses prévisions précédentes, ce qui représente une croissance séquentielle d'environ 1 % supérieure au point médian de ses prévisions antérieures. Microchip tablait sur une baisse séquentielle du chiffre d'affaires net.

Rivian

Selon Reuters, qui cite l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA), Rivian va procéder au rappel de près de 35 000 véhicules pour des problèmes liés aux systèmes de ceintures de sécurité. Ces derniers pourraient ne pas maintenir correctement le conducteur, ce qui augmenterait le risque de blessure lors d'un accident.