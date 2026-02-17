 Aller au contenu principal
Hausse du taux de chômage au Royaume-Uni au 4ème trimestre 2025
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 11:32

Le taux de chômage a augmenté plus que prévu en Grande-Bretagne au dernier trimestre 2025, selon les chiffres publiés mardi par l'institut national de la statistique (ONS), qui relèvent toutefois des données plus contrastées au niveau du marché du travail dans son ensemble.

Le taux de chômage est passé à 5,2% sur la période allant d'octobre à décembre, contre 5% au trimestre précédent, alors que les économistes l'attendaient à 5,1%.

Le nombre de personnes sans emploi s'établissait à 1,88 million à la fin 2025, soit une augmentation de 94 000 par rapport à la fin du mois de septembre.

"Les gros titres vont sans doute se concentrer sur la hausse du taux de chômage à 5,2% (due au fait que ce gouvernement, comme les précédents, fait peser trop de charges sur les employeurs)", réagissent ce matin les économistes de Panmure Liberum.

"Malgré ça, le taux de chômage et le taux d'inactivité au Royaume-Uni restent inférieurs à leur moyenne des 25 dernières années", font-ils remarquer.

Le nombre de personnes sans activité a en effet reculé de 38 000 à 9,04 millions par rapport au troisième trimestre, donnant un taux d'inactivité en baisse de 0,1 point de pourcentage à 20,8%.

L'ONS indique par ailleurs que la croissance des salaires de base a continué à ralentir pour s'établir à 4,2% en rythme annuel au quatrième trimestre, contre 4,4% au trimestre précédent, au plus bas depuis 2020.

Les salaires, primes incluses, ont également augmenté au rythme annuel de 4,2% sur les trois mois à fin décembre, alors que leur hausse était de 4,6% sur les trois mois à fin septembre.

