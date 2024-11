Hausse du pétrole, les iraniens font monter la pression

Mais depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 contre Israël, les règles d’engagement ont changé au Moyen-Orient et l'Iran pourrait bien répliquer à la réplique. Le commandant du corps des gardiens de la révolution, Hossein Salami, a averti qu'Israel "recevra une réponse inimaginable pour son acte d'agression contre l'Iran", selon l'agence iranienne Tasmin.

(AOF) - La réplique israélienne du week-end dernier à l'attaque iranienne sur son sol pourrait ne pas rester sans réponse de la part de la République islamique. Cette perspective entraîne une progression de 1,59% à 73,97 dollars du baril de Brent. Les spécialistes jugeaient initialement que les frappes israéliennes, plus mesurées que les observateurs ne le craignaient, réduisaient les risques d’une réponse de Téhéran. Le fait qu'elles n’ont pas concerné le secteur énergétique de l'Iran avait pesé sur les cours de l'or.

Pétrole et parapétrolier

