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Hausse des ventes de voitures dans l'UE en avril
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 08:52

Selon des données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont augmenté de 5,1%, à 972 314 unités, au mois d'avril dans l'Union européenne.

Depuis le début de l'année, elles sont en progression de 4,2%, à 3,794 millions d'unités.

En ce qui concerne les grands constructeurs, les immatriculations de Stellantis pour ce type de voitures ont connu une hausse de 5,5%, à 159 147 unités. Elles ont été portées par Fiat, Opel/Vauxhall qui ont connu des progressions respectives de 21,3 et 16,2%. Pour Peugeot et Citroën, la croissance a été plus modeste à 2,8 et 3,5%. Depuis le début de l'année, les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont augmenté de 7,8%, à 648 354 unités pour Stellantis.

Pour Renault Group en revanche, le mois d'avril a vu une contraction de 4,3%, à 98 055 unités. La marque Renault a vu ses ventes décliner de 4,3%, Dacia a vu les siennes reculer de 4,1%, et Alpine de 11,4%. Depuis le 1er janvier, le recul des ventes du groupe atteint 7,4%, à 384 256 unités.

Parmi les grands constructeurs, Volkswagen Group a vu ses immatriculations augmenter de 3,2% en avril, à 266 139 unités, soit une hausse de 2,9%, à 1,013 million depuis le début de l'année.

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