Hausse des trafics de Vinci Autoroutes et de Vinci Airports en octobre 2025
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 18:03

Le trafic de Vinci Autoroutes est en progression de +1,9 % en octobre, tirée par les véhicules légers.

La hausse depuis le début de l'année est de +1,4 %, dont +1,6 % pour les véhicules légers et +0,7 % pour les poids lourds.

Le trafic passagers de Vinci Airports reste bien orienté dans la plupart des plateformes du réseau. La croissance est particulièrement dynamique au Japon, au Mexique, en Serbie et en Hongrie notamment.

Le trafic progresse de près de 4 % en octobre, dans la continuité de la tendance affichée au 3e trimestre 2025.

Valeurs associées

VINCI
116,7000 EUR Euronext Paris -1,52%
