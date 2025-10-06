 Aller au contenu principal
Hausse des semi-conducteurs européens grâce à l'accord entre AMD et OpenAI
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions des sociétés européennes de semi-conducteurs augmentent après qu'AMD AMD.O ait annoncé un accord majeur de fourniture de puces avec OpenAI

** L'indice STOXX Europe Technology .SX8P a augmenté de 1%

** La nouvelle concernant OpenAI et AMD est évidemment importante, mais le sentiment est également positif depuis environ deux semaines, et il s'agit d'un autre sentiment positif", déclare Marc Hesselink chez ING FM

** L'élément clé ici est qu'AMD a été la première société, via son partenaire de fabrication, TSMC 2330.TW , à utiliser le collage hybride dans un produit disponible dans le commerce. Le marché soupçonne donc que les volumes de puces d'IA d'AMD vont augmenter compte tenu de l'accord avec OpenAI, ce qui conduira TSMC à devoir acheter davantage de bonders hybrides BESI", déclare Trion Reid chez Berenberg

** Siltronic WAFGn.DE et BESI BESI.AS bondissent respectivement de 9,3% et 13,8%

** ASML ASML.AS et ASMI ASMI.AS sont en hausse de 2,1% et 2,6%, respectivement

** Nordic Semiconductor NOD.OL augmente d'environ 1%

Semi-conducteurs

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
209,9600 USD NASDAQ +27,50%
ASM INT
561,8000 EUR Euronext Amsterdam +2,59%
ASML HLDG
896,9000 EUR Euronext Amsterdam +1,91%
BESI
149,1000 EUR Euronext Amsterdam +14,25%
NORDIC SEMICONDU
14,130 EUR Tradegate +1,80%
NORDIC SEMICONDU
163,150 NOK LSE Intl +0,96%
NORDIC SEMICONDU
16,0000 USD OTCBB +0,19%
SILTRONIC
58,000 EUR XETRA +8,31%
STOXX Europe 600 Technology
872,97 Pts DJ STOXX +0,84%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
