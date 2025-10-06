Hausse des semi-conducteurs européens grâce à l'accord entre AMD et OpenAI

6 octobre - ** Les actions des sociétés européennes de semi-conducteurs augmentent après qu'AMD AMD.O ait annoncé un accord majeur de fourniture de puces avec OpenAI

** L'indice STOXX Europe Technology .SX8P a augmenté de 1%

** La nouvelle concernant OpenAI et AMD est évidemment importante, mais le sentiment est également positif depuis environ deux semaines, et il s'agit d'un autre sentiment positif", déclare Marc Hesselink chez ING FM

** L'élément clé ici est qu'AMD a été la première société, via son partenaire de fabrication, TSMC 2330.TW , à utiliser le collage hybride dans un produit disponible dans le commerce. Le marché soupçonne donc que les volumes de puces d'IA d'AMD vont augmenter compte tenu de l'accord avec OpenAI, ce qui conduira TSMC à devoir acheter davantage de bonders hybrides BESI", déclare Trion Reid chez Berenberg

** Siltronic WAFGn.DE et BESI BESI.AS bondissent respectivement de 9,3% et 13,8%

** ASML ASML.AS et ASMI ASMI.AS sont en hausse de 2,1% et 2,6%, respectivement

** Nordic Semiconductor NOD.OL augmente d'environ 1%