Hausse des revenus semestriels pour Hexaom

Dans un marché immobilier encore marqué par la prudence des ménages et des incertitudes géopolitiques, le numéro un français de la construction de la construction de maisons individuelles a démontré sa résilience avec un chiffre d'affaires de 343,6 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 12,1% par rapport à la même période en 2025.

L'ex-Maisons France Confort a même connu une accélération au deuxième trimestre avec une croissance de 13,8%, à 184,2 millions d'euros.

Dans le détail, l'activité Construction de Maisons a augmenté de 18,8%, à 281,9 millions d'euros, portée par la montée en puissance des commandes engrangées depuis la fin 2024. Pour le segment Rénovation, la croissance n'a été que de 2%, alors que pour la Promotion Immobilière, une contraction de 17,6% a été enregistrée.

Malgré des signes de durcissement du marché constaté depuis le deuxième trimestre, les prises de commandes cumulées dans la construction de maisons restent alignées avec les anticipations du groupe. Hexaom vise pour l'ensemble de l'exercice 2026 une hausse de son chiffre d'affaires d'environ 20% et une amélioration de sa rentabilité avec une marge opérationnelle supérieure à 5%.