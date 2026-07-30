Hausse des revenus pour Equasens

Le spécialiste des solutions informatiques pour la santé a dévoilé une croissance de ses revenus entre le premier et le deuxième trimestre.

En données publiées, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a atteint 63 millions d'euros, contre 61,4 millions sur les trois premiers mois de l'année. Au total, sur le semestre, les revenus se sont élevés à 124,5 millions d'euros, en hausse de 8,5%.

La société précise que sur la période, elle a bénéficié d'une contribution globale de 6,3 millions d'euros apportée par les changements de périmètres.

Equasens a indiqué que pour soutenir sa croissance de long terme, elle allait accélérer ses investissements en Recherche & Développement dans l'intelligence artificielle, avec un accent particulier sur l'IA agentique. L'objectif est d'automatiser les tâches complexes au sein de ses logiciels métiers pour optimiser le temps médical des utilisateurs.