Hausse des prix des carburants : comment les Etats s'y prennent pour contenir l'impact de la guerre

La guerre qui fait rage au coeur du Moyen-Orient fait bondir les cours du pétrole, qui oscillent au gré des déclarations de Donald Trump et des menaces iraniennes de paralyser le détroit d'Ormouz.

Une station-service, en Grèce, où le gouvernement vient de débloquer 300 millions d'euros de subventions sur les carburants automobile et maritime (illustration) ( AFP / AGGELOS NAKKAS )

Comment limiter la flambée des prix à la pompe? Pour éviter que la flambée des cours du pétrole ne paralyse l'économie, certains Etats ont décidé d'intervenir directement sur les prix de l'énergie, avec une large gamme de mesures.

L'Espagne a ainsi présenté un vaste plan de 5 milliards d'euros incluant une baisse de la TVA et une remise allant jusqu'à 30 centimes par litre de carburant à la pompe. En Italie, un décret-loi a réduit temporairement le prix des carburants de 25 centimes par litre . Des mesures similaires de réduction des taxes sur les carburants ont été prolongées au Portugal et votées en Suède.

Depuis le déclenchement de la guerre le 28 février après des frappes d'Israël et des États-Unis en Iran, la Croatie, la Hongrie, la Corée du Sud et la Thaïlande ont aussi annoncé le plafonnement des prix des carburants. Le Vietnam a supprimé jusqu'à fin avril la taxe douanière sur l'importation de carburants .

Le Japon a lui activé un programme d'urgence versant des subventions aux raffineurs pour plafonner l'essence à 170 yens après un sommet historique de 190,8 yens (1,04 euro) par litre atteint mi-mars. À Taïwan, un mécanisme d'absorption prend en charge 60% de la hausse des prix.

Le géant chinois plafonne les prix

Lundi, la Chine a annoncé limiter les hausses de prix de carburants pour soulager les usagers. Les augmentations de l'essence et du gazole seront ainsi respectivement de 1.160 yuans (146 euros) et de 1.115 yuans (140 euros) la tonne, soit environ moitié moins que ce qu'elles auraient dû être en application du mécanisme de fixation des prix, a indiqué la Commission nationale du développement et de la réforme, le principal organisme de planification économique.

La Grèce vient de débloquer lundi 300 millions d'euros de subventions sur les carburants automobile et maritime, sur le diesel et sur les engrais, afin de soulager les citoyens, l'agriculture et le tourisme. Le Maroc a instauré une aide exceptionnelle directe pour les transporteurs routiers.

Le Brésil a également annoncé des mesures temporaires pour éviter une hausse des prix des carburants et notamment une suppression provisoire des taxes sur le diesel, qui alimente la grande majorité des camions de fret du pays. L'Allemagne a elle interdit aux stations-service d'augmenter leurs prix plus d'une fois par jour.

Stocks et déplacements

La guerre force en outre à réfléchir à une sécurisation des stocks stratégiques et à une modification profonde des habitudes de déplacement.

Les 32 pays de l'AIE (dont le G7) ont coordonné un déblocage historique des réserves stratégiques de pétrole pour augmenter l'offre mondiale et détendre les cours. Le Bangladesh a dû instaurer un rationnement des carburants en station pour éviter la rupture de stock. L'Égypte, de son côté, a restreint les déplacements non essentiels des membres du gouvernement et revu ses priorités budgétaires.

Destination du gaz naturel qui a transité via le détroit d'Ormuz au premier trimestre 2025, en pourcentage par pays et en volume. La circulation de navires dans le détroit s'est fortement réduite depuis le début de la guerre au Moyen-Orient ( AFP / Jonathan WALTER )

Les Philippines ont réduit les horaires des ferries dans certaines régions. Les autorités ont annoncé une série de hausses de tarifs sur l'ensemble des transports locaux.

L'Inde, deuxième importateur mondial de gaz naturel liquéfié (GPL), a décidé d'augmenter la production de gaz de cuisine mais de réserver en priorité les approvisionnements supplémentaires à un usage domestique au grand dam des restaurants et hôtels. Le parti au pouvoir en Corée du Sud a annoncé lever le plafond de 80% imposé à la capacité de production d'électricité à partir du charbon et porter le recours à l'énergie nucléaire à un niveau similaire.