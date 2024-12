Hausse des marchés européens, la décision de la Fed attendue

(AOF) - Les marchés européens ont terminé légèrement dans le vert, avant le verdict de la Fed ce soir. Le CAC 40 a gagné 0,26% à 7384,62 points et l'Eurostoxx 50 a avancé de 0,38% à 4961,39 points. Aux Etats-Unis, les indices suivent la même tendance. Vers 17h45, le Dow Jones progresse de 0,38%.

Ce soir, à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed, la dernière de l'année, les investisseurs feront part de leurs commentaires sur la décision prise par l'institution américaine.

Le patron de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, devrait annoncer une baisse des taux de 25 points de base. Les taux directeurs devraient passer de 4,50-4,75% à 4,25-4,50%.

"Cette décision ne devrait pas surprendre les marchés, mais il pourrait en être autrement de la communication de la Fed concernant le rythme potentiel pour 2025. Cette réunion verra aussi la Fed mettre à jour ses prévisions macro-économiques et le "dot plot", toujours très scruté par les marchés", explique François Rimeu, stratégiste senior pour Crédit Mutuel AM. "Le marché ne s'attend plus qu'à deux nouvelles baisses de taux d'intérêt l'année prochaine, alors que la Fed en prévoyait encore quatre dans ses dernières prévisions", précise Commerzbank.

Les membres du comité de la Fed communiqueront sur leurs projections pour l'économie américaine en matière de croissance et d'inflation.

Demain, ce sera au tour de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre de rendre leur décision à l'issue de leurs réunions de politique monétaire.

"La BOJ devrait maintenir son statu quo en décembre et préparer le terrain pour une hausse des taux en janvier, sans s'engager à l'avance", prévient Gregor MA Hirt, Global CIO Multi Asset chez AllianzGI.

Parmi les statistiques du jour, le taux d'inflation annuel de la zone euro a augmenté en novembre : +2,2% contre 2% en octobre. Un an auparavant, il était de 2,4%.

Demain, aux Etats-Unis, les données sur le PIB au troisième trimestre seront publiés à 14h30.

Bureau Veritas nouveau venu au CAC 40

Côté valeurs, Bureau Veritas a annoncé hier soir son entrée au CAC 40 en remplacement de Vivendi. Les changements seront effectifs à partir de lundi prochain après clôture du marché. Depuis le début de l'année, le titre du groupe de services de certifications progresse de près de 32% et affiche 13,68 milliards de dollars de capitalisation.

Par ailleurs, Renault s'est distingué. Le constructeur automobile a caracolé en tête du CAC 40 à la suite de rumeurs de presse sur un rapprochement entre Honda et Nissan, dont il est le premier actionnaire.