Hausse des marchés américains, le Nasdaq et le S&P 500 au plus haut historique
information fournie par AOF 16/09/2025 à 08:07

(AOF) - Les Bourses américaines ont clôturé dans le vert. Les investisseurs ont rapidement digéré la baisse supérieure aux attentes de l’indice manufacturier Empire State du mois de septembre. Leurs regards sont désormais tournés vers la réunion de politique monétaire de la Fed qui se tiendra mardi et mercredi. Ils anticipent une baisse de 25 points de base des taux directeurs, ce qui serait une première depuis décembre 2024. A la clôture, le S&P 500 a gagné de 0,47%, à 6 615 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,94%, à 22 348 points, soit deux nouveaux records en séance.

Tesla Motors (+3,56%, à 410,04 dollars) s'est distingué à New York après plusieurs nouvelles positives. Elon Musk s’est renforcé au capital en procédant à l’acquisition de 2,568 millions d’actions, pour un total de 999,969 millions de dollars. Ces achats, réalisés par le directeur général du constructeur automobile le 9 septembre dernier, ont été effectués à un prix moyen de 389,285 dollars par action. Le fait qu’un dirigeant procède à des acquisitions de titres de la société pour laquelle il travaille est en général une marque de confiance.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, l’indice manufacturier Empire State de la Fed de New York s’est contracté plus que prévu en septembre. Il est passé de 11,90 points, à -8,70, là où les analystes tablaient sur un recul autour de 4,30 points. À -8,70 points, il est à son plus bas niveau depuis le mois de juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Alphabet gagne 3,79% à 250,50 dollars et dépasse pour la première fois les 3 000 milliards de dollars de capitalisation. Il retrouve dans ce club exclusif, Nvidia - seul dans le club des plus de 4 000 milliards de dollars en Bourse - Microsoft et Apple. Amazon pèse pour sa part un peu moins de 2500 milliards de dollars. Au début du mois, la maison-mère de Google a bénéficié d'une décision de justice très importante en sa faveur. Un juge fédéral a statué que Google ne serait pas tenu de vendre son navigateur web Chrome ou son système d'exploitation mobile Android.

Corteva

L'entreprise Corteva envisagerait une scission afin de séparer ses activités Semences et Pesticides en deux entités distinctes, selon le Wall Street Journal. Le média américain, qui cite des sources proches du dossier, indique que le groupe pourrait prochainement communiquer sur ces intentions à condition que les négociations ne rencontrent aucun obstacle de dernière minute. La motivation de Corteva serait de protéger son activité Semences de " toute responsabilité future potentielle liée à ses produits phytosanitaires et désherbants, " indique le Wall Street Journal.

Nvidia

La Chine a jugé que Nvidia avait enfreint les lois anti-monopole après l'acquisition du fabricant d'équipements réseau Mellanox Technologies, a déclaré l'Administration d'État chargée de la réglementation du marché à l'issue d'une enquête préliminaire, rapporte la presse américaine, dont Bloomberg. L'autorité de régulation va donc poursuivre son enquête sur l'entreprise, dont l'action est attendue en repli de plus de 2% aux États-Unis.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

