Hausse des indices américains : la Fed a bien réduit ses taux, GE Vernova grimpe

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé dans le vert après l'annonce de la dernière décision de politique monétaire par la Fed en 2025. La Banque centrale américaine a bien réduit ses taux de 25 points de base, soit une troisième baisse d'affilée. Pour Jerome Powell, cette décision n’était pas évidente, compte tenu de la situation économique des Etats-Unis. Côté valeurs, GE Vernova a bondi finissant en tête du S&P 500 à la faveur de ses objectifs financiers 2026 attendus supérieurs à ceux de 2025. Le Dow Jones a gagné 1,05% à 48 057,75 points et le S&P 500 a progressé de 0,67% à 6 886,68 points.

Grimpant de 15,62% à 723 dollars, GE Vernova a occupé le premier rang du S&P 500 au lendemain de la présentation de ses objectifs financiers 2026, lors de sa journée investisseurs. Ils sont attendus bien meilleurs que ceux de l'exercice 2025. Depuis le 1er janvier, l'action bondit de près de 90%. La multinationale spécialisée dans l'énergie anticipe pour l'an prochain des ventes comprises entre 41 et 42 milliards de dollars, contre une fourchette de 36 à 37 milliards de dollars pour 2025. La marge d'Ebitda ajusté est attendue entre 11 et 13%, contre une estimation de 8-9% pour 2025.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice du coût de l'emploi a progressé de 0,8% durant le troisième trimestre 2025, selon le bureau américain des statistiques du travail. L'augmentation était attendue à 0,9% comme au trimestre précédent.

Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut ont reculé de 1,812 millions de barils la semaine dernière, après une hausse de 0,574 million de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 1,2 million de barils. Les stocks d'essence ont progressé la semaine dernière de 6,397 millions de barils, après une hausse de 4,518 millions la semaine précédente; Ils étaient anticipés en hausse de 2,8 millions de barils. Enfin, les réserves de produits distillés ont connu une hausse de 2,502 millions de barils, contre 2,059 millions la semaine précédente.

La Fed a confirmé une baisse de 25 points de base de ses taux pour s'établir dans une fourchette comprise entre 3,50 et 3,75%, comme anticipé largement par les investisseurs. L'institution américaine prévoit désormais un taux directeur autour de 3% d'ici 2027, avec une baisse supplémentaire de 25 points de base en 2026 puis une autre en 2027. Jerome Powell a réaffirmé sa vigilance concernant l'inflation et la situation du marché de l'emploi, des thèmes déjà au centre des réunions précédentes. Le patron de la Fed ajoute que cette décision d'abaisser les taux de la Réserve fédérale n'était pas évidente, compte tenu de la situation économique des États-Unis

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon a annoncé son intention d'investir plus de 35 milliards de dollars dans l'ensemble de ses activités en Inde d'ici 2030, "en mettant l'accent sur l'expansion commerciale et trois piliers stratégiques : la numérisation basée sur l'IA, la croissance des exportations et la création d'emplois".

Eli Lilly

Le laboratoire américain Eli Lilly pourrait être intéressé par Abivax (+9,71%, à 115,20 euros), selon Reuters, qui cite deux traders. Ce qui expliquerait l'envolée de l'action de la société de biotechnologie française. Le cours de cette dernière a flambé de de 1 453,25% depuis le début de l'année.

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop est dans le rouge en raison de revenus trimestriels décevants. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 77,1 millions de dollars, soit 13 cents par action, contre un profit de 17,4 millions de dollars, soit 4 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 24 cents, soit 4 cents de mieux qu'attendu. Les revenus ont reculé de 4,6%, à 821 millions de dollars, et ils étaient anticipés à 987,28 millions de dollars.

Honeywell

Le conseil d'administration de Honeywell a nommé Indra Nooyi (70 ans) en tant qu'administratrice indépendante, avec effet au 1er janvier 2026. Indra Nooyi a été directrice générale (CEO) de PepsiCo de 2006 à 2018, puis présidente du conseil d'administration de 2007 à 2019. Auparavant, elle a passé cinq ans en tant que présidente et directrice financière (CFO) et siégeait déjà au conseil d'administration de PepsiCo.