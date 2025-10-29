Hausse des indices américains avec de nouveaux records avant la Fed

(AOF) - Les indices américains ont clôturé en hausse après une nouvelle série de publications d’entreprises. et avant la décision de politique monétaire de la Fed demain soir. Elle devrait baisser ses taux de 25 points de base. A la clôture, de nouveaux records ont été établis. Le Dow Jones a avancé de 0,34% à 47 706 points (47 943 au plus haut). Le S&P 500 a gagné 0,23% flirtant avec les 6891 points (6911 au plus haut). Côté valeurs, UPS a bondi à la faveur de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et d'objectifs favorables pour le quatrième trimestre.

UPS a bondi de 8% à 96,36 dollars à la faveur de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et d'objectifs favorables. Sur cette période, l'entreprise américaine de livraison et de logistique a généré des revenus de 21,4 milliards de dollars contre 22,2 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice net est en repli en glissement annuel, passant de 1,53 milliard à 1,31 milliard de dollars. Bien qu'ils soient en recul, les ventes et le bénéfice net ont dépassé le consensus des analystes FactSet. Ils anticipaient respectivement 20,83 milliards de dollars et 1,10 milliard de dollars.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs calculée par l'organisation patronale Conference Board est ressortie à 94,6 en octobre contre 93,4 attendu après 95,6 le mois précédent.

Les valeurs à suivre

Jetblue Airways

JetBlue Airways a fait part d'une dégradation de ses résultats au troisième trimestre. Sur la période de juillet à septembre, le groupe de transport aérien a vu sa perte nette s'alourdir en passant de 60 à 140 millions de dollars. La perte nette par action s'est ainsi élevée à 0,39 dollar, contre 0,17 dollar un an plus tôt, mais le consensus s'attendait à une perte plus importante à 0,43 dollar par action. Parallèlement, le chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 1,8%, à 2,322 milliards de dollars.

Microsoft

Partenaires depuis 2019, Microsoft et OpenAI ont signé un nouvel accord qui renforce leur relation, consolide leurs bases et prépare un succès durable à long terme. L'accord prévoit la création d'une société d'intérêt public (PBC) et une recapitalisation. Après cette opération, Microsoft détiendra une participation d'environ 135 milliards de dollars, représentant 27%, sur une base diluée convertie, dans OpenAI Group PBC. Avant les récentes levées de fonds, la participation de Microsoft s'élevait à 32,5% dans OpenAI.

NXP

Le chiffre d'affaires de NXP s'est élevé à 3,17 milliards de dollars, en baisse de 2% sur un an, au troisième trimestre 2025. En glissement annuel, sur ces trois mois, le résultat opérationnel (Gaap) du fabricant néerlandais des semi-conducteurs coté à Wall Street a reculé de 10%, à 893 millions de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires (Gaap) a fléchi sur cette période de 12%, à 631 millions de dollars. Par action, le bénéfice dilué (Gaap) a diminué de 11%, à 2,48 dollars. La marge brute (Gaap) est de 56,3%, contre 57,4% un an plus tôt.

Paypal

Au troisième trimestre, le bénéfice net non-Gaap de Paypal a atteint 1,288 milliard de dollars, soit une progression de 5%. Sur la période de juillet à septembre, le bénéfice par action dilué s'est quant à lui installé à 1,34 dollar, mieux que la prévision du consensus à 1,21 dollar. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7%, à 8,417 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 8,22 milliards de dollars. Le spécialiste des services de paiement en a profité pour relever certains de ses objectifs annuels.

UnitedHealth Group

UnitedHealth Group a fait mieux que prévu au troisième trimestre avec un bénéfice par action ajusté de 2,92 dollars, contre des attentes à 2,81 dollars. Parallèlement, les revenus trimestriels se sont élevés à 113,16 milliards de dollars, alors que le consensus était de 113,04 milliards de dollars. En revanche, la marge a atteint seulement 2,1%, loin des 5,6% d'il y a un an. Avec ces données globalement encourageantes, la compagnie d'assurance santé américaine a relevé certains de ses objectifs financiers annuels.