Guerre des puces : priver la Chine des puces IA menace l'hégémonie américaine, assure le patron de Nvidia

"Une politique qui fait perdre à l'Amérique la moitié des développeurs d'IA du monde n'est pas bénéfique à long terme", selon le leader mondial du secteur.

Jensen Huang à Washington, aux États-Unis, le 28 octobre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANNA MONEYMAKER )

Le directeur-général de Nvidia,Jensen Huang, a plaidé mardi 28 octobre pour que les États-Unis lèvent l'interdiction de la vente à la Chine de puces d'intelligence artificielle (IA) fabriquées sur le sol américain. Cette interdiction menace l'hégémonie américaine sur l'écosystème informatique mondial et pousse pékin à développer sa propre industrie, selon le numéro 1 mondial des puces IA.

"Nous voulons que le monde soit construit sur l'architecture technologique ('tech stack') américaine" , a déclaré Jensen Huang aux journalistes lors d'un événement de l'entreprise à Washington, utilisant le terme consacré des développeurs pour désigner l'ensemble de l'écosystème informatique. "Mais nous devons aussi être en Chine pour gagner l'adhésion de leurs développeurs. Une politique qui fait perdre à l'Amérique la moitié des développeurs d'IA du monde n'est pas bénéfique à long terme, c'est à nous qu'elle nuit davantage" , a-t-il ajouté.

La déclaration de Jensen Huang intervient avant la rencontre attendue jeudi entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, où l'IA devrait être au menu.

Les puces Nvidia ne sont actuellement plus vendues en Chine en raison d'une combinaison d'interdictions du gouvernement chinois, de préoccupations de sécurité nationale et des tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine.

Impasse géopolitique

En réponse, la Chine a accéléré le développement de son industrie des puces pour contourner les restrictions imposées par Washington sur les exportations des puces les plus avancées, celles utilisées pour alimenter les systèmes d'IA.

Pour justifier son blocage, les États-Unis invoquent la défense de la sécurité nationale , notamment le risque de donner à la Chine un avantage militaire. Et depuis, l'impasse géopolitique ne montre aucun signe de résolution.

L'administration Trump est favorable à une approche plus négociée sur la vente de puces d'IA à la Chine, mais se heurte au scepticisme profond de "faucons" anti-Chine répartis sur l'échiquier politique américain, qui prônent des interdictions d'exportations plus strictes pour les technologies d'IA.

"Cette perspective... sur la compréhension du fonctionnement de l'IA... c'est quelque chose que j'ai défendu auprès de la précédente administration (Biden), et j'ai eu le sentiment que le message ne passait pas, parce qu' une certaine croyance existe selon laquelle les exclure, leur nuire, est meilleur pour nous, mais ce n'est pas le cas ", a déclaré Jensen Huang.

Le patron de Nvidia a exprimé l'espoir que le président Trump puisse aider à orienter cette politique, avertissant que sans action, la technologie américaine pourrait perdre sa position dominante sur le marché technologique mondial.