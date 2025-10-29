 Aller au contenu principal
Norvège: le fonds souverain a gagné 88 milliards d'euros au troisième trimestre
information fournie par AFP 29/10/2025 à 10:45

Le chef du fonds souverain de la Norvège, géré par la banque centrale norvégienne, Nicolai Tangen, lors de présentation des résultats annuels pour 2024, à Oslo le 29 janvier 2025 ( NTB / Ole Berg-Rusten )

Le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, a gagné 1.032 milliards de couronnes (88 milliards d'euros) au troisième trimestre, tiré par ses participations boursières dans les matières premières, les télécoms et la finance, a-t-il annoncé mercredi.

Fin septembre, le fonds alimenté par les revenus pétroliers de l'Etat norvégien et qui investit dans différentes catégories d'actifs à travers le monde a vu sa valeur atteindre le niveau vertigineux de 20.440 milliards de couronnes (1.755 milliards d'euros).

"Le résultat s'explique par de solides rendements sur les marchés boursiers, en particulier dans les secteurs des matières premières, des télécommunications et des services financiers", a expliqué le numéro deux du fonds, Trond Grande, dans un communiqué.

Ressortant à 5,8%, le rendement trimestriel a été tiré par les placements en actions, qui représentaient 71,2% du portefeuille à la fin du trimestre et qui ont gagné 7,7%.

Le fonds est investi dans quelque 8.500 entreprises à travers le monde et détient en moyenne environ 1,5% de toutes les sociétés cotées sur la planète.

Les placements obligataires (26,6%% des actifs) et les investissements immobiliers (1,8% des actifs) ont affiché des rendements modestes de respectivement 1,4% et 1,1%.

Encore marginaux, les placements dans les projets d'énergies renouvelables non cotés ont rapporté 0,3%.

Résultats d'entreprise
