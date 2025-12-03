 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 089,50
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hausse des indices américains avant une pluie de statistiques, Boeing grimpe
information fournie par AOF 03/12/2025 à 07:58

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé dans le vert ce mardi avant la publication de nombreuses statistiques demain aux Etats-Unis dont l'enquête ADP sur l'emploi. Côté valeurs, Boeing a bondi, signant la plus forte progression du Dow Jones et du S&P 500. Son directeur financier Jay Malave a indiqué que le groupe anticipait une hausse des livraisons de ses avions 737 et 787 pour 2026. Donald Trump a indiqué qu’il dévoilerait en début d’année prochaine le nom du successeur de Jerome Powell à la tête de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0,39% à 47474 points. Le Nasdaq a avancé de 0,59% à 23413 points.

Warner Bros Discovery a avancé de 2,76% à 24,53 euros sur la place new-yorkaise après avoir reçu une deuxième série d'offres. Le géant américain du divertissement annonce avoir reçu une proposition principalement en numéraire de la part de Netflix, dans le cadre d'une vente aux enchères, signale Reuters. Les offres sont fermes, ce qui donne au conseil d'administration la possibilité d'approuver rapidement un accord si les conditions sont réunies, bien qu'elles n'aient pas été qualifiées de définitives, a précisé Reuters qui s'appuie sur une source au fait du dossier.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Alphabet

HSBC a relevé son objectif de cours de 335 dollars à 370 dollars sur Alphabet et confirmé sa recommandation d'Achat. Le bureau d'études explique que la stratégie d'IA intégrée génère des progrès concrets comme en témoignent le lancement de Gemini 3 et l'externalisation potentielle des TPU, ses puces conçues pour des applications d'intelligence artificielle. Il pense que Gemini 3 Pro est un modèle plus avancé que ChatGPT 5.1, ce qui renforce sa confiance dans la capacité de Google Search à accroître (plutôt que simplement défendre) sa part du marché de la recherche.

Apple

Apple a annoncé que John Giannandrea, vice-président senior en charge du Machine Learning et de la stratégie IA, quittait ses fonctions et occuperait le poste de conseiller auprès de l'entreprise avant de prendre sa retraite au printemps 2026. Apple a également annoncé que le chercheur en IA, Amar Subramanya,avait rejoint le groupe en tant que vice-président IA, sous la responsabilité de Craig Federighi, vice-président principal de l'ingénierie logicielle. Il dirigera des domaines critiques, notamment les modèles de base Apple, la recherche en ML et la sécurité et l'évaluation de l'IA.

Boeing s'est envolé de 10,16%, signant la plus forte progression du Dow Jones et du S&P 500. Le directeur financier Jay Malave a indiqué que le groupe anticipait une hausse des livraisons de ses avions 737 et 787 à l'horizon 2026, des déclarations qui ont ravivé la confiance des investisseurs après une période marquée par des difficultés opérationnelles.

Bristol Myers Squibb

Selon Reuters, un juge américain du district sud de New York à Manhattan aurait rejeté la demande de Bristol Myers Squibb visant à annuler une action en justice de 6,7 milliards de dollars. Le laboratoire est accusé d'avoir lésé des actionnaires de l'ex-Celgene, une société acquise en 2019 par Bristol Myers Squibb pour environ 74 milliards de dollars, en retardant l'approbation fédérale de trois médicaments, dont le traitement contre le cancer Breyanzi.

Marvell

Le fabricant de puces, Marvell, serait en pourparlers avancés pour racheter la start-up Celestial AI, basée à Santa Clara, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions pour plus de 5 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier citées par le site spécialisé, The Information. Selon l'accord en cours de discussion, Marvell verserait plusieurs milliards de dollars d'avance pour cette start-up qui n'a encore généré aucun chiffre d'affaires, selon l'une des personnes interrogées.

Mcdonald's

Capital Dynamics, Engie et McDonald's UK ont conclu un Corporate Power Purchase Agreement ("cPPA", contrat de livraison d'électricité) d'une durée de 15 ans pour l'énergie propre produite par le parc éolien Douglas West Extension, situé en Écosse et détenu en pleine propriété par Capital Dynamics. McDonald's achètera 100% de l'électricité générée par le parc, dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2026.

Philip Morris International

Philip Morris International réaffirme ses prévisions de bénéfices par action (BPA) dilué pour l'année 2025 comme annoncé le 21 octobre dernier, entre 7,39 et 7,49 dollars. En excluant un ajustement total de 2025 de 0,07 dollar par action, cette prévision représente une augmentation prévue de 13,5 à 15,1% par rapport au BPA dilué ajusté de 6,57 dollars en 2024. En excluant également un impact favorable des devises de 0,10 dollar par action, cette prévision représente une augmentation prévue de 12 à 13,5% par rapport au BPA dilué ajusté de 6,57 en 2024.

Starbucks

Starbucks a accepté de verser 38,9 millions de dollars pour régler les plaintes déposées par la municipalité de New York. Cette dernière accusait la chaîne de cafés d'avoir enfreint une loi locale obligeant les entreprises de restauration rapide à fournir à leurs employés des horaires prévisibles et stables, a déclaré le bureau du maire Eric Adams. Cet accord clôt une enquête municipale longue de trois ans et constitue le règlement le plus important de l'histoire de New-York concernant une loi de protection des travailleurs.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

