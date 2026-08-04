Hausse des commissions sur les opérations de dette d'Apollo et des revenus d'assurance, mais les cessions d'actifs pèsent sur les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes d'actifs déçoivent, les actions chutent

* Les sources de revenus plus stables tiennent bon, selon les analystes

* Les ventes d'actifs ont été « prudemment reportées », indique Apollo

(Ajout d'informations sur l'action au paragraphe 3, des commentaires des dirigeants aux paragraphes 8, 11 et 12) par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

Apollo Global Management APO.N a engrangé des commissions record grâce à ses activités de crédit et d’assurance au deuxième trimestre, mais a moins tiré profit de ses propres investissements dans un contexte plus difficile pour les cessions d’actifs, a-t-elle indiqué mardi.

La société new-yorkaise a affiché un résultat net ajusté de 2,11 dollars par action, en hausse de 10% par rapport à la même période de l’année dernière, mais inférieur aux prévisions de 2,17 dollars par action établies à partir d’un sondage d’analystes réalisé par LSEG.

L'action a reculé en début de séance et a évolué en baisse d'environ 1% sur la journée. Elle affiche une baisse d'environ 11% depuis le début de l'année, à l'instar d'autres gestionnaires d'actifs alternatifs.

Apollo, qui a débuté en 1990 en tant que société de capital-investissement, s’est depuis fortement développée dans les secteurs du crédit et de l’assurance, ce qui a contribué à porter le total de ses actifs sous gestion à 1 050 milliards de dollars à la fin du mois de juin.

Les flux de revenus plus stables provenant de l’organisation de transactions et du placement des primes d’assurance ont dépassé les attentes du marché. Mais le chiffre global a été pénalisé par les revenus liés aux investissements en capital, qui reflètent les bénéfices de cession et constituent « le poste le plus volatil sur une base trimestrielle », ont déclaré les analystes de Piper Sandler.

Les cessions d’actifs avaient été « prudemment reportées », a déclaré Apollo, qualifiant les conditions de marché de « moins propices à la monétisation ». En conséquence, les commissions de performance réalisées ont chuté de 41% par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 130 millions de dollars.

La hausse des taux d’intérêt a pesé sur le modèle traditionnel des sociétés de capital-investissement, qui consiste à acheter et à revendre des entreprises pour réaliser des bénéfices, même si ses concurrents KKR KKR.N et Blackstone ont annoncé le mois dernier des résultats trimestriels soutenus en matière de ventes et d’introductions en bourse.

Le président d’Apollo, Jim Zelter, a déclaré que « nous sommes plutôt optimistes » quant à la monétisation sur une période plus longue, et Apollo a levé 12 milliards de dollars pour son dernier fonds phare de capital-investissement jusqu’en juillet.

Les revenus liés aux commissions ont augmenté de 25% pour atteindre 785 millions de dollars, tandis que les revenus liés aux marges ont progressé de 7% pour s’établir à 877 millions de dollars; selon Apollo, ces deux chiffres ont battu des records trimestriels.

ENGAGEMENT EN FAVEUR D’UNE MEILLEURE TRANSPARENCE

Le directeur général, Marc Rowan, s’est engagé à renforcer la transparence et la liquidité des actifs privés, alors que les valorisations de ces actifs, généralement illiquides, font l’objet d’une attention particulière dans l’ensemble du secteur.

M. Rowan a déclaré qu’Apollo était en bonne voie pour proposer une cotation quotidienne de ses fonds d’ici octobre, s’ouvrant ainsi à de nouveaux clients potentiels. « Plus nous agirons ainsi, plus nous nous rendrons acceptables aux yeux des plans de retraite 401k, des plans de retraite à cotisations définies (DC), des gestionnaires d’actifs traditionnels et des particuliers », a-t-il déclaré.

Les particuliers fortunés, qui se sont progressivement retirés du crédit privé cette année, ont injecté 3 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 4 milliards au cours des trois mois précédents.

Au total, la branche de gestion d’actifs d’Apollo a levé 38 milliards de dollars de capitaux frais.

La société a indiqué que cette performance était en partie due aux stratégies de titrisation multi-actifs, qui comprennent de nouveaux véhicules regroupant différents types de dette. La société commercialise ces véhicules, baptisés AMAPS, comme substituts aux obligations adossées à des prêts (CLO).

Les produits de crédit destinés aux investisseurs institutionnels ont également attiré des entrées de capitaux.