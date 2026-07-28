Hausse des agrégats financiers d'Ekinops sur le semestre

Le fournisseur de solutions de télécommunications et de cybersécurité a publié ses résultats pour le premier semestre 2026. L'activité a connu une modeste hausse, soutenue par le renforcement des ventes à forte valeur ajoutée et des opérations de croissance externe.

Au cours des six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé d'Ekinops a atteint 58,2 millions d'euros, enregistrant une hausse de 2% en données publiées (-2% à périmètre et taux de change constants).

L'intégration d'Olfeo (consolidé depuis juin 2025) apporte une contribution de 3,2 millions d'euros, tandis que celle de Chimere (consolidé depuis avril 2026) reste non significative.

La progression des activités de logiciels a permis à la marge brute de gagner deux points pour s'établir à 57,9% du chiffre d'affaires (33,7 millions d'euros, en hausse de 6%).

En parallèle, les charges opérationnelles (OPEX) ont augmenté de 18% à 5,2 millions d'euros. Cette hausse reflète l'intégration en année pleine d'Olfeo ainsi que le déploiement du plan stratégique "Bridge".

Ekinops confirme son ambition de réaliser une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre sur l'ensemble de l'exercice 2026.