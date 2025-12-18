Hausse des actions, baisse des rendements des obligations d'État et ralentissement de l'inflation aux États-Unis

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté jeudi après quatre jours de pertes, mais les rendements du Trésor ont chuté après que les données sur l'inflation américaine aient ravivé les espoirs des investisseurs quant à de nouvelles réductions des taux de la Réserve fédérale. Par ailleurs, les bons résultats du fabricant de puces mémoires Micron Technology MU.O ont contribué à revigorer le sentiment de "montagnes russes" de Wall Street concernant les actions liées à l'intelligence artificielle. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en novembre, l'indice des prix à la consommation augmentant de 2,7 % en glissement annuel contre 3,1 % prévu par les économistes, ce qui a entraîné des fluctuations du dollar alors que les investisseurs digéraient également les mises à jour des décideurs politiques britanniques et européens. Après la chute du secteur technologique de mercredi, due aux inquiétudes concernant les valorisations gonflées par l'IA , les prévisions exceptionnelles de Micron ont rassuré les investisseurs, entraînant une hausse de 10 % de ses actions et de celles d'autres poids lourds de l'industrie technologique américaine. Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis Investment Managers, a déclaré que les nouvelles de Micron "aidaient à stabiliser au moins une partie du sentiment autour de l'IA, qui a été en dents de scie". "C'est une sorte de va-et-vient entre le scepticisme et la confiance réelle. Aujourd'hui, nous sommes revenus du côté de la confiance", a-t-il déclaré. A Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a terminé en hausse de 65,88 points, soit 0,14%, à 47 951,85. Le S&P 500 .SPX a augmenté de 53,33 points, soit 0,79%, à 6 774,76, le secteur technologique ayant donné le plus grand coup de pouce à l'indice de référence. Le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 313,04 points, soit 1,38%, à 23 006,36. LES CHIFFRES DE L'INFLATION AMÉRICAINE POURRAIENT OUVRIR LA VOIE À UN RALLYE Bien que les données sur l'inflation américaine aient été "compromises" par les retards de collecte et de publication dus à la fermeture du gouvernement pendant 43 jours d'octobre à la mi-novembre, Mark Luschini, stratégiste en chef chez Janney Montgomery Scott, a déclaré qu'elles "donnaient toujours une indication que les prix continuent peut-être à décélérer". "Le rapport sur l'inflation d'aujourd'hui a ouvert la voie à une reprise des prix des actions qui avaient été quelque peu en baisse au cours de la semaine dernière", a déclaré M. Luschini. "Il s'agit d'une période de l'année favorable aux cours des actions, de sorte que les bonnes nouvelles ont tendance à être considérées comme de très bonnes nouvelles", a-t-il ajouté. La Fed, qui a trouvé un équilibre entre la faiblesse du marché du travail et l'inflation toujours élevée, n'a signalé qu'une seule réduction de taux l'année prochaine, mais les traders ont parié sur deux et les estimations n'ont guère changé après les données de jeudi. Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi en fin de journée que le prochain président de la Fed, qui remplacera Jerome Powell en mai, serait quelqu'un qui croit en une baisse des taux "de beaucoup". La jauge MSCI des actions à travers le monde .MIWD00000PUS a augmenté de 6,13 points, soit 0,62%, pour atteindre 1 001,18. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,96%. Sur le marché des devises , le dollar a récupéré ses pertes antérieures, les investisseurs ayant digéré les données sur l'inflation. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,06% à 98,44. L'euro EUR= a baissé de 0,13% à 1,1724 $ après que la Banque centrale européenne a maintenu les taux de la zone euro inchangés comme prévu et a adopté un ton plus optimiste sur l'économie. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,07% à 155,56 avant la hausse des taux de la Banque du Japon prévue pour vendredi. La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,02 % à 1,3378 $ après que la Banque d'Angleterre a réduit ses taux d'intérêt, mais a indiqué que la marge de manœuvre pour un nouvel assouplissement était limitée. Sur le marché obligataire, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 3,1 points de base à 4,12%, contre 4,151% mercredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 2,8 points de base à 4,7999%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a perdu 2,5 points de base à 3,46%, contre 3,485%. Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont légèrement augmenté, les investisseurs évaluant la probabilité de nouvelles sanctions américaines contre la Russie et les risques d'approvisionnement posés par un blocus des pétroliers vénézuéliens. Le brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 0,38%, soit 21 cents, à 56,15 dollars le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 59,82 dollars le baril, en hausse de 0,23%, soit 14 cents, sur la journée. Les prix de l'or ont légèrement baissé alors que les marchés digéraient des données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu, réduisant l'attrait de la valeur refuge comme couverture contre l'inflation, bien qu'un taux de chômage plus élevé en novembre, annoncé mercredi, ait limité les pertes. L'or au comptant XAU= a baissé de 0,2% à 4 332,32 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 0,27% à 4 335,80 dollars l'once.