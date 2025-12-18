 Aller au contenu principal
Hausse des actions, baisse des rendements des obligations d'État et ralentissement de l'inflation aux États-Unis
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 23:19

L'indice MSCI des
actions mondiales a augmenté jeudi après quatre jours de pertes,
mais les rendements du Trésor ont chuté après que les données
sur l'inflation américaine aient ravivé les espoirs des
investisseurs quant à de nouvelles réductions des taux de la
Réserve fédérale.
Par ailleurs, les bons résultats du fabricant de puces mémoires
Micron Technology  MU.O   ont contribué à revigorer le
sentiment de "montagnes russes" de Wall Street concernant les
actions liées à l'intelligence artificielle.
Les prix à la consommation aux États-Unis  ont augmenté
moins que prévu en novembre, l'indice des prix à la consommation
augmentant de 2,7 % en glissement annuel contre 3,1 % prévu par
les économistes, ce qui a entraîné des fluctuations du dollar
alors que les investisseurs digéraient également les mises à
jour des décideurs politiques britanniques et européens.
Après la chute du secteur technologique de mercredi, due aux
inquiétudes concernant les valorisations gonflées par l'IA
, les prévisions exceptionnelles de Micron ont rassuré les
investisseurs, entraînant une hausse de 10 % de ses actions et
de celles d'autres poids lourds de l'industrie technologique
américaine. 
Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis
Investment Managers, a déclaré que les nouvelles de Micron
"aidaient à stabiliser au moins une partie du sentiment autour
de l'IA, qui a été en dents de scie".
    "C'est une sorte de va-et-vient entre le scepticisme et la
confiance réelle. Aujourd'hui, nous sommes revenus du côté de la
confiance", a-t-il déclaré.
A Wall Street , le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a
terminé en hausse de 65,88 points, soit 0,14%, à 47 951,85. Le
S&P 500  .SPX  a augmenté de 53,33 points, soit 0,79%, à 6
774,76, le secteur technologique ayant donné le plus grand coup
de pouce à l'indice de référence.
    Le Nasdaq Composite  .IXIC  a progressé de 313,04 points,
soit 1,38%, à 23 006,36.
    
    LES CHIFFRES DE L'INFLATION AMÉRICAINE POURRAIENT OUVRIR LA
VOIE À UN RALLYE
Bien que les données sur l'inflation américaine aient été
"compromises" par les retards de collecte et de publication dus
à la fermeture du gouvernement pendant 43 jours d'octobre à la
mi-novembre, Mark Luschini, stratégiste en chef chez Janney
Montgomery Scott, a déclaré qu'elles "donnaient toujours une
indication que les prix continuent peut-être à décélérer".
"Le rapport sur l'inflation d'aujourd'hui a ouvert la voie à une
reprise des prix des actions qui avaient été quelque peu en
baisse au cours de la semaine dernière", a déclaré M. Luschini. 
"Il s'agit d'une période de l'année favorable aux cours des
actions, de sorte que les bonnes nouvelles ont tendance à être
considérées comme de très bonnes nouvelles", a-t-il ajouté.
La Fed, qui a trouvé un équilibre entre la faiblesse du marché
du travail et l'inflation toujours élevée, n'a signalé qu'une
seule réduction de taux l'année prochaine, mais les traders ont
parié sur deux et les estimations n'ont guère changé après les
données de jeudi. 
Le président américain Donald Trump  a déclaré mercredi en
fin de journée que le prochain président de la Fed, qui
remplacera Jerome Powell en mai, serait quelqu'un qui croit en
une baisse des taux "de beaucoup".
La jauge MSCI des actions à travers le monde  .MIWD00000PUS  a
augmenté de 6,13 points, soit 0,62%, pour atteindre 1 001,18.
Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en
hausse de 0,96%. 
Sur le marché des devises , le dollar a récupéré ses
pertes antérieures, les investisseurs ayant digéré les données
sur l'inflation.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
augmenté de 0,06% à 98,44.
    L'euro  EUR=  a baissé de 0,13% à 1,1724 $ après que la
Banque centrale européenne a maintenu les taux de la zone euro
inchangés comme prévu et a adopté un ton plus optimiste sur
l'économie.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est affaibli de
0,07% à 155,56 avant la hausse des taux de la Banque du Japon
prévue pour vendredi.
    La livre sterling  GBP=  s'est renforcée de 0,02 % à 1,3378
$ après que la Banque d'Angleterre a réduit ses taux d'intérêt,
mais a indiqué que la marge de manœuvre pour un nouvel
assouplissement était limitée.
    Sur le marché obligataire, le rendement des obligations
américaines de référence à 10 ans  US10YT=RR  a baissé de 3,1
points de base à 4,12%, contre 4,151% mercredi soir, tandis que
le rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a baissé de
2,8 points de base à 4,7999%.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a perdu 2,5 points de base à 3,46%,
contre 3,485%.
Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole  ont
légèrement augmenté, les investisseurs évaluant la probabilité
de nouvelles sanctions américaines contre la Russie et les
risques d'approvisionnement posés par un blocus des pétroliers
vénézuéliens.
    Le brut américain  CLc1  s'est établi en hausse de 0,38%,
soit 21 cents, à 56,15 dollars le baril et le Brent  LCOc1 
s'est établi à 59,82 dollars le baril, en hausse de 0,23%, soit
14 cents, sur la journée.
    Les prix de l'or  ont légèrement baissé alors que les
marchés digéraient des données sur l'inflation américaine plus
faibles que prévu, réduisant l'attrait de la valeur refuge comme
couverture contre l'inflation, bien qu'un taux de chômage plus
élevé en novembre, annoncé mercredi, ait limité les pertes.
    L'or au comptant  XAU=  a baissé de 0,2% à 4 332,32 dollars
l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1  ont
baissé de 0,27% à 4 335,80 dollars l'once.

