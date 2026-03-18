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Hausse des actions américaines dans le secteur de l'énergie après la conclusion d'un accord FID et EPC pour le projet Big Sky Carbon Hub
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de U.S. Energy Corp USEG.O augmentent de 3 % à 1,04 $ avant le marché

** La société indique qu'elle a pris une décision finale d'investissement (FID) pour la construction de son installation de traitement au Big Sky Carbon Hub dans le Montana

** Co ajoute qu'elle a signé un accord d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) avec CANUSA EPC dans le cadre d'une structure de contrat EPC à portée fixe

** L'accord EPC a établi un budget défini et des contingences et a été conclu en même temps que le FID en tant qu'étape finale de la pré-construction

** La société indique que l'installation du pipeline commencera au printemps 2026, que la mise en service est prévue pour le troisième trimestre 2026 et que les ventes initiales d'hélium et les opérations de gestion du carbone auront lieu au premier trimestre 2027

** Jusqu'à la dernière clôture, USEG a progressé de 9,4 % depuis le début de l'année

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