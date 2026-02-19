Hausse de plus de 23% du BPA annuel d'Airbus
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 07:26
L'EBIT ajusté consolidé - mesure de la marge sous-jacente de l'activité - s'est accru d'un tiers à 7 128 MEUR, tandis que le flux de trésorerie libre avant financement client s'élevait à 4 574 MEUR, contre 4 463 MEUR en 2024.
Les revenus ont augmenté de 6% pour atteindre 73,4 MdsEUR, dont des revenus des activités aériennes commerciales en hausse de 4% à 52,6 MdsEUR, avec un total de 793 avions commerciaux livrés.
Dans ses autres activités, le chiffre d'affaires d'Airbus Helicopters a augmenté de 13% pour s'établir à 9 MdsEUR, et celui d'Airbus Defence and Space s'est accru de 11% pour atteindre 13,4 MdsEUR.
L'apport de commandes en valeur a augmenté à 123,3 MdsEUR (contre 103,5 MdsEUR en 2024) et la valeur du carnet de commandes s'élevait à 619 MdsEUR à la fin de 2025, contre 629 MdsEUR un an plus tôt.
Le Conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 3,20 EUR par action pour 2025 à l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 14 avril 2026. La date de paiement prévue est le 23 avril 2026.
En termes de perspectives, Airbus vise à atteindre en 2026 environ 870 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté d'environ 7,5 MdsEUR et un flux de trésorerie libre avant financement client d'environ 4,5 MdsEUR.
Valeurs associées
|200,6500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
