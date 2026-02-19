 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hausse de plus de 23% du BPA annuel d'Airbus
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 07:26

Le constructeur aéronautique et de défense Airbus dévoile un bénéfice net de 5 221 MEUR au titre de 2025, contre 4 232 MEUR l'année précédente, soit un BPA en progression de 23,3% à 6,61 EUR.

L'EBIT ajusté consolidé - mesure de la marge sous-jacente de l'activité - s'est accru d'un tiers à 7 128 MEUR, tandis que le flux de trésorerie libre avant financement client s'élevait à 4 574 MEUR, contre 4 463 MEUR en 2024.

Les revenus ont augmenté de 6% pour atteindre 73,4 MdsEUR, dont des revenus des activités aériennes commerciales en hausse de 4% à 52,6 MdsEUR, avec un total de 793 avions commerciaux livrés.

Dans ses autres activités, le chiffre d'affaires d'Airbus Helicopters a augmenté de 13% pour s'établir à 9 MdsEUR, et celui d'Airbus Defence and Space s'est accru de 11% pour atteindre 13,4 MdsEUR.

L'apport de commandes en valeur a augmenté à 123,3 MdsEUR (contre 103,5 MdsEUR en 2024) et la valeur du carnet de commandes s'élevait à 619 MdsEUR à la fin de 2025, contre 629 MdsEUR un an plus tôt.

Le Conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 3,20 EUR par action pour 2025 à l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 14 avril 2026. La date de paiement prévue est le 23 avril 2026.

En termes de perspectives, Airbus vise à atteindre en 2026 environ 870 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté d'environ 7,5 MdsEUR et un flux de trésorerie libre avant financement client d'environ 4,5 MdsEUR.

Valeurs associées

AIRBUS
200,6500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • air france (Crédit: Daniel Eledut / Unsplash)
    A suivre aujourd'hui... Air France-KLM
    information fournie par AOF 19.02.2026 08:59 

    (AOF) - La compagnie aérienne a fait état ce jeudi de résultats légèrement supérieurs aux attentes tant au quatrième trimestre que sur l'ensemble de l'exercice, soutenus par la solidité de la demande sur le long-courrier et par le recul des prix du pétrole. Sur ... Lire la suite

  • Un agent de sûreté de la RATP sur le quai de la gare RER de Val de Fontenay, à l'est de Paris, le 17 février 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les agents de sûreté SNCF et RATP autorisés à porter des pistolets à impulsions électriques à titre expérimental
    information fournie par AFP 19.02.2026 08:46 

    Les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP vont pouvoir, à titre expérimental, être équipés de pistolets à impulsions électriques pour maîtriser les situations violentes dans les réseaux de transports, a annoncé jeudi le ministre des Transports Philippe Tabarot. ... Lire la suite

  • Logo de Nestlé sur la façade de son siège à Vevey le 14 octobre 2025. ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Le géant suisse Nestlé veut donner la priorité à quatre domaines d'activité
    information fournie par AFP 19.02.2026 08:40 

    Le groupe suisse Nestlé , secoué par le rappel de produits dans les laits infantiles, a dévoilé jeudi ses projets pour relancer sa croissance lors de la publication de ses résultats annuels, disant vouloir donner la priorité à quatre domaines d'activités. Le géant ... Lire la suite

  • ESSILORLUXOTTICA : Baissier mais survendu
    ESSILORLUXOTTICA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 19.02.2026 08:39 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank