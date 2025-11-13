Hausse de la production et des ventes d'automobiles au Brésil en octobre

Les ventes et la production d'automobiles au Brésil ont augmenté en octobre par rapport au mois précédent, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea jeudi.

Selon l'Anfavea, les ventes d'automobiles dans la plus grande économie d'Amérique latine ont augmenté de 7,2 % au cours du mois pour atteindre 260 717 unités, tandis que la production a augmenté de 1,8 % pour atteindre 247 770 unités.