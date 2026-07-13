Hausse de l'énergie, baisse des semi-conducteurs : les marchés réagissent à l'escalade dans le Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq recule d'environ 0,9%, le S&P 500 fléchit, le Dow Jones affiche une légère hausse

* Le secteur de l'énergie en tête des hausses du S&P 500; la technologie est le secteur le plus faible

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,1%

* Le dollar progresse légèrement; le brut américain rebondit de plus de 3%; l'or recule d'environ 2%; le bitcoin recule d'environ 3%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,59%

13 juillet - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l’adresse

HAUSSE DE L'ÉNERGIE, BAISSE DES SEMICONDUCTEURS: LES MARCHÉS RÉAGISSENT À L'ESCALADE DANS LE GOLFE Les principaux indices de Wall Street affichent des résultats mitigés en ce début de journée de lundi, alors qu’une nouvelle escalade entre les États-Unis et l’Iran dans le Golfe a fait grimper les cours du pétrole et déstabilisé les investisseurs, tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont également subi des pressions.

L’Iran et les États-Unis se sont livrés à des attaques réciproques ce week-end, et Téhéran a déclaré avoir fermé le détroit d’Ormuz, une voie d’approvisionnement vitale pour l’énergie mondiale. Cette escalade remet en cause l’accord provisoire signé le mois dernier entre les États-Unis et l’Iran, qui visait à rouvrir le détroit et à mettre fin au conflit après 60 jours de négociations.

La plupart des secteurs de l’indice S&P 500 .SPX sont en hausse, notamment celui de l’énergie .SPNY , qui progresse de plus de 2% grâce à la hausse des contrats à terme sur le pétrole

CLc1 , en tête des hausses. Le secteur technologique .SPLRCT , en recul de 1%, est le plus faible. Et ce, malgré Apple

AAPL.O , en hausse d’environ 2%, et en passe d’enregistrer une clôture record. Les actions cotées aux États-Unis du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix SKHY.O ont chuté d’environ 7% lundi, après une entrée en bourse spectaculaire vendredi sur le Nasdaq. Les fabricants de puces mémoire, qui ont connu une forte hausse cette année, poursuivent leur récent recul . Dans ce contexte, l’indice PHLX Semiconductor .SOX recule de plus de 3%.

Dans le même temps, l’indice S&P 500 Value .IVX est en passe d’enregistrer une clôture record.

Voici un aperçu de la situation des marchés vers 10h (heure de l'Est):

(Terence Gabriel)

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