Hausse de 8,2% des versements de dividendes au 2e trimestre (Janus Henderson)

Le versement de dividendes par de grandes entreprises américaines, notamment Meta et Alphabet, a dopé le taux de croissance mondial de cette période de 1,1 point de pourcentage, mais le gérant évoque une "croissance généralisée" : "Globalement, 92% des entreprises ont augmenté leurs dividendes ou les ont maintenus". Un tiers des secteurs ont connu une croissance sous-jacente à deux chiffres tandis que seuls trois secteurs ont vu leurs dividendes baisser.

Selon Janus Henderson les banques ont été à l'origine d'un tiers de la croissance des dividendes observée d'une année sur l'autre. Le gérant annonce que ses prévisions pour 2024 ont été revues à la hausse, à 1740 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,4% sur un an, à taux de change constants, contre 5% précédemment, tandis que la croissance globale devrait être de 4,7% (contre 3,9% précédemment).

(AOF) - "Les dividendes mondiaux atteignent le montant record de 606,1 milliards de dollars, soit une hausse de 8,2 %" à taux de change constants au deuxième trimestre 2024. C’est ce qu’affirme Janus Henderson sur la base de son dernier "Global Dividend Index". La croissance globale de 5,8 % a été impactée par la faiblesse du yen. Le gérant précise que 92% des entreprises dans le monde ont augmenté ou maintenu leurs dividendes. L'Europe domine le trimestre avec des versements records, en hausse de 7,7 % sur un an, notamment en France, en Italie, en Suisse et en Espagne.

