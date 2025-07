Hausse de 47,4% de notre sélection d’ETF Monde sur 5 ans

laskine

Le 10 juillet 2025

Une récente étude réalisée par l'AMF confirme le retour en force des investisseurs individuels vers la Bourse. Fin 2024, la France comptait 1,7 million de particuliers actifs, ce qui représente une hausse de 21,5% par rapport à fin 2022. Le bond est considérable, il s'explique par les performances exceptionnelles du marché au cours de ces dernières années : +31,4% pour le CAC 40 sur 3 ans et +55,6% sur 5 ans. Nous sommes loin des 2,4% par an proposés par le Livret A qui ne couvre même pas l'érosion monétaire due à l'inflation. L'envolée spectaculaire des valeurs technologiques américaines, avec un indice Nasdaq Composite ayant presque doublé en l'espace de 5 ans, n'est également pas étrangère à cet engouement, notamment auprès des plus jeunes.

La montée en puissance des épargnants de moins de 40 ans constitue le fait le plus saillant de cette étude, puisqu'ils représentent désormais un peu plus de la moitié de l'effectif. Ces derniers sont de loin les plus présents auprès des banques en ligne et des néo-brokers. Ils sont surtout très actifs sur les nouveaux produits de Bourse comme les trackers, puisque les ETF représentent un peu plus du tiers des transactions réalisées par les plus jeunes.

La semaine dernière nous avions fait état de notre intention de revenir en détail sur notre sélection d'ETF Monde qui enregistre de très belles performances : +10,3% sur un an, 47,4% sur 5 ans et 76,1% sur 10 ans. L'étude de l'AMF constitue une bonne occasion de revenir sur ce portefeuille. Au-delà de ses performances financières, cette sélection constitue un excellent instrument de diversification des risques tout en profitant du cadre fiscal avantageux du PEA. Pour rappel : pas d'imposition des plus-values ainsi que des dividendes encaissés sur toute la durée du Plan et une taxation limitée aux prélèvements sociaux au bout de cinq ans sur les plus-values réalisées au moment de la sortie.

En effet, alors que les investissements dans un PEA sont réservés aux seules actions de société ayant leur siège social dans l'Union Européenne, de nombreux ETF dits « synthétiques » sont capables de répliquer presque tous les grands indices mondiaux à partir de références domestiques éligibles au PEA, comme le CAC 40 ou l'Eurostoxx 50. Ces produits ont fait la preuve de leur efficacité, ils reposent sur des opérations de swaps (échanges) entre indices. Deux grands émetteurs proposent ce type de trackers éligibles au PEA : il s'agit de l'établissement français Amundi très actif dans ce domaine et de quelques ETF de la famille iShares proposés par le géant américain BlackRock.

Notre portefeuille d'ETF Monde PEA est aujourd'hui structuré autour de huit trackers. Notre première position est constituée de l'ETF iShares MSCI World Swap PEA, cette ligne initiée mi-avril a été renforcée de 800 parts cette semaine. L'indice MSCI World qui sert de référence à ce tracker rend compte de l'évolution du marché mondial. Toutefois, en raison du poids des Etats-Unis dans la capitalisation mondiale, il faut savoir que les valeurs américaines représentent 62,5% de sa pondération. En ajoutant les 300 parts que nous détenons dans l'ETF Amundi PEA Nasdaq 100 et une position résiduelle de 2.840 euros investie dans l'ETF Amundi Russel 2000 correspondant aux valeurs moyennes cotées à Wall Street, les actions américaines occupent autour de 30% de l'actif placé.

Les 2800 parts que nous détenons dans le tracker Amundi MSCI China PEA correspondent notre deuxième position. Les premiers achats réalisés en octobre 2024 sont longtemps restés dans le rouge, mais la situation s'est nettement redressée au début du mois d'avril dernier. La Bourse de Shanghai a au cours de ces dernières années énormément souffert du ralentissement de l'économie chinoise et, plus récemment, de la forte hausse des droits de douane sur les produits exportés vers les Etats-Unis. Les négociations sur ce sujet entre ces deux pays sont loin d'être terminées, mais nul doute qu'un accord acceptable serait dans l'intérêt bien compris de chacune des parties en présence.

Le reste de l'actif est constitué de trackers européens. Nos deux positions constituées des trackers Amundi Euro Stoxx Banks et Europe Stoxx 600 Insurance ont longtemps porté le portefeuille en raison de leur très bonne tenue durant la baisse des marchés au cours du mois de mars. Ces ETF sont aujourd'hui moins entourés mais nous maintenons la position. Nous sommes enfin directement exposés au CAC 40 et à l'indice Eurostoxx 50 au travers de deux trackers Amundi.

Quelle stratégie pour le second semestre ? Les larges possibilités d'investissement dont nous disposons, à la fois en termes géographiques et sectoriels, dans cette sélection nous permettent d'envisager l'avenir avec une certaine sérénité. A court terme, nous ne prévoyons pas de gros changements dans la répartition de l'actif. Sans doute, avant de multiplier les initiatives, serait-il plus prudent d'attendre d'en savoir plus sur l'évolution des discussions en cours sur la question des droits de douanes, notamment avec l'Europe et la Chine. Les deux dernières semaines de juillet seront sur ce sujet déterminantes.

En cas d'issue favorable, nous disposons de suffisamment de liquidités pour envisager de nous renforcer sur l'Europe, les Etats-Unis ou la Chine. Nous suivons aussi de près les trackers pays émergents, qui après avoir longtemps sous-performées, commencent à reprendre de la vigueur. Si la question des droits de douane brouille la visibilité sur l'activité commerciale des pays émergents, la baisse du dollar constitue un élément de soutien de l'activité car elle facilite le financement des sociétés émergentes en devises. Les « Mid & Small Caps » constituent une autre piste de diversification. Nous disposons depuis la mi-juillet d'une position symbolique de 10 parts d'ETF Amundi Russel 2000 éligible au PEA qui n'a jusqu'à présent rien donné (-5,6% à ce jour). Un certain frémissement commence cependant à se faire sentir sur les valeurs moyennes américaines qui subissent une décote historique par rapport aux grands indices (+ 23% sur les trois dernières années, contre une hausse de 62% pour l'indice large S&P 500). L'écart est encore plus important entre le CAC Mid & Small (+9,1% sur 3 ans) et le CAC 40 (+31,2%). Nos valeurs moyennes sont plus protégées que les grands exportateurs contre les craintes de ralentissement du commerce mondial, elles ont aussi tout à gagner de la baisse des taux d'intérêt en raison du caractère prédominant des prêts bancaires dans leur mode de financement.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine