Hausse de 10% du RNPG trimestriel pour Crédit Agricole
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 08:17
Le groupe bancaire a vu son coefficient d'exploitation s'améliorer de 0,8 point à 56%, avec une progression de 4% de ses charges à 3,84 MdsEUR, moins forte donc que la croissance de 5,6% de ses revenus, à 6,85 MdsEUR.
Crédit Agricole revendique aussi une production de crédit soutenue sur le trimestre écoulé, notamment en France avec une poursuite du rebond sur l'habitat (+18%) et de la bonne dynamique auprès des entreprises (+14%).
En termes de solvabilité, il affiche un ratio CET1 phasé de 11,7% au 30 septembre, en retrait de 20 points de base par rapport à fin juin, mais 2,9 points de pourcentage au-dessus de l'exigence réglementaire.
Valeurs associées
|15,8900 EUR
|Euronext Paris
|-2,31%
