Hausse attendue en Europe après un accord stratégique dans le détroit d'Ormuz

Les Bourses européennes devraient progresser à l'ouverture de la séance ce jeudi, portées par un regain d'optimisme sur le front géopolitique. Les investisseurs ont pris note d'un accord hier entre l'Iran et Oman définissant avec détail "les coordonnées géographiques du tracé" d'une nouvelle voie de navigation dans le détroit d'Ormuz. Avant les premiers échanges, le CAC 40 devrait gagner 0,30%. Le Dax est attendu en hausse de 0,18% et le FTSE 100 devrait s'adjuger 0,22%.

Cet accord permet de réduire l'incertitude pesant sur l'approvisionnement du pétrole à l'échelle mondiale et d'apaiser les craintes de tensions sur les prix de l'énergie.

Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne cité par l'agence de presse officielle Irna, ces deux pays riverains de cette voie travaillent encore à une "déclaration conjointe", sous réserve que "des parties tierces ne viennent pas entraver le processus", en référence à Washington.

D'après Téhéran, les négociations ont avancé, en particulier pour délimiter les zones nationales de chacun des deux pays. La partie sud du détroit sera contrôlée par Oman et la partie nord (partie la plus profonde) sera administrée par l'Iran. Téhéran assurera aussi la régulation du trafic maritime et reversera à Oman une partie des taxes et droits de passage auprès des navires marchands et des pétroliers.

En outre, Téhéran confirme que cet accord, qui sera annoncé dans les prochaines heures ou les prochains jours, ne signifie pas une réouverture du détroit d'Ormuz. Si les Etats-Unis décident de maintenir le blocus des ports iraniens et du trafic maritime en direction de l'Iran, le bras de fer Washington-Téhéran se poursuivra encore.

Dans ce contexte géopolitique, les cours du pétrole progressent. Vers 8h30, le Brent gagne 0,24% à 79,61 dollars. Le WTI avance de 0,16% à 75,30 USD.

Maurel & Prom : bond de ses bénéfices au 1er semestre

Dans l'actualité des sociétés, Maurel & Prom dévoile un résultat net consolidé de 191 MUSD ( 78% par rapport au 1er semestre 2025) et un résultat net part du groupe de 183 MUSD ( 74%) au titre du 1er semestre 2026, "grâce à une bonne performance opérationnelle et à un environnement de prix favorable". La compagnie pétrolière a réalisé un EBITDA de 227 MUSD ( 63%) et un résultat opérationnel de 161 MUSD ( 64%), pour un chiffre d'affaires de 366 MUSD ( 27%), grâce à un prix de vente moyen du pétrole de 103,8 USD/b, en hausse de 46%, tandis que la production du groupe en part M&P s'est établie à 37 890 bep/j.

Sogeclair a signé un protocole d'accord avec Akkodis, groupe de conseil en ingénierie numérique, en vue de la cession de ses activités d'ingénierie dédiées à Airbus, dans le prolongement de son annonce du 18 mai dernier. Selon la société d'ingénierie française, cette transaction reflète une ambition commune de soutenir le développement à long terme de ces activités dans un environnement de marché porté par les besoins croissants en ingénierie et en technologies de pointe dans le secteur de l'aéronautique. La réalisation de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires requises et est envisagée à l'horizon du 4e trimestre 2026. A l'issue de l'opération, Airbus demeurerait l'un des principaux clients de Sogeclair, notamment au travers de ses activités industrielles dans les thermoplastiques.

Hier, Neurones a confirmé la solide orientation de ses activités en publiant un chiffre d'affaires semestriel en hausse marquée, porté par une dynamique organique particulièrement soutenue au deuxième trimestre et une amélioration sensible de sa rentabilité opérationnelle. Le groupe de services numériques. Au 1er semestre 2026, Neurones a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 454,8 millions d'euros, s'inscrivant en progression de 7,2% en données publiées et de 6,9% en croissance organique par rapport au premier semestre 2025 (424,3 MEUR). Au niveau de la rentabilité, le résultat opérationnel semestriel est ressorti à 8,7% du chiffre d'affaires, en nette amélioration par rapport au 1er semestre où il était à 7,8%. Le groupe s'est ainsi permis d'ajuster à la hausse sa feuille de route pour l'ensemble de l'exercice. Le chiffre d'affaires annuel est désormais attendu supérieur à 900 MEUR, contre "autour de 900 MEUR" auparavant. Le résultat opérationnel est toujours attendu à environ 9%.

Adecco Group publie un BPA ajusté en croissance de 31% à 0,61 EUR au titre du 2e trimestre 2026, ainsi qu'un EBITA hors éléments exceptionnels en progression de 21% en organique à 165 MEUR, soit une marge en amélioration de 30 points de base à 2,8%, "reflétant un fort levier opérationnel". A 5 997 MEUR, son chiffre d'affaires a augmenté de 4% en données publiées et de 5,6% en organique. Le groupe suisse de services en ressources humaines revendique ainsi des gains continus de parts de marché, de 160 points de base, face à ses principaux concurrents.

Côté statistiques, après une hausse de 0,3% en mai par rapport au mois précédent (révisée à partir d'une estimation initiale de 1,9%), les commandes manufacturières en Allemagne ont grimpé de 3,1% en juin 2026, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de l'Office fédéral de la statistique (Destatis).

Par ailleurs, à 11h, les investisseurs prendront acte des données sur les ventes au détail en zone euro.

Vers 8h30, l'euro cède 0,07% à 1,1546 USD.