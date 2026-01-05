 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hausse attendue du secteur pétrolier après l'opération militaire au Venezuela
information fournie par AOF 05/01/2026 à 13:57

(AOF) - Les valeurs américaines du secteur pétrolier s'affichent en hausse (Chevron, ExxonMobil, Baker Hughes, Conocophilips, SLB, Halliburton) avant-Bourse après l'opération militaire américaine au Venezuela conclue par l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro. Après cet événement, le président américain Donald Trump a déjà évoqué le retour des compagnies pétrolières américaines pour gérer les ressources de ce pays d'Amérique du Sud qui détient les plus importantes réserves d'or noir à l'échelle mondiale.

Venezuela

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
47,1400 USD NASDAQ 0,00%
CHEVRON
155,870 USD NYSE 0,00%
CONOCOPHILLIPS
96,700 USD NYSE 0,00%
EXXON MOBIL
122,630 USD NYSE 0,00%
HALLIBURTON
29,590 USD NYSE 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank