Hausse attendue des marchés européens, les résultats d'entreprises vont encore rythmer la séance

(AOF) - Les Bourses européennes devraient progresser à l'ouverture de la séance ce jeudi. Les investisseurs réagiront encore aux multiples publications d'entreprises. Hier, EssilorLuxottica a généré un chiffre d'affaires à 28,491 milliards d'euros en 2025, soit une croissance de 7,5% sur un an. En revanche, les revenus de Michelin en 2025 ont reculé de 4,4% à 26 MdsEUR. Le CAC 40 devrait gagner 1,09%. A 14h30, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis seront publiées, après l'accélération des créations de postes en janvier selon le rapport sur l'emploi américain.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EssilorLuxottica

Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 28,491 milliards d'euros sur les douze mois, en croissance de +7,5 % par rapport à l'année précédente, ou de +11,2 % à taux de change constants. Le groupe a profité d'une contribution de toutes les régions et d'une performance du segment Professional Solutions supérieure à celle du segment Direct to Consumer.

Ipsen

Ipsen dévoile un résultat net IFRS en croissance de 28% à 444,5 millions d'euros au titre de 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel des activités en hausse de 16,7% à plus de 1,29 MdEUR, soit une marge de 35,2% des ventes totales, améliorée de 2,6 points. A près de 3,68 MdsEUR, ses ventes ont augmenté de 8,1% en données publiées et de 10,9% à changes constants, tirées par les trois aires thérapeutiques ( 4,1% en oncologie, 102,5% dans les maladies rares et 9,7% en neurosciences, à changes constants).

Michelin

Malgré une baisse de ses volumes et des effets de change négatifs, Michelin a réussi à limiter la casse sur l'exercice 2025, grâce à sa stratégie de montée en gamme (mix-produit) et à la croissance des activités hors-pneus. En 2025, les revenus du groupe clermontois ont reculé de 4,4%, à parités courantes, à 26 milliards d'euros. En cause : le repli marqué des volumes de pneus (-4,7%), particulièrement sévère sur les marchés de la première monte.

Rexel

En 2025, les ventes de Rexel s'élèvent à 19,41 milliards d'euros, soit une légère hausse de 0,7% en données publiées d'une année sur l'autre, et de +2,5% en données comparables et à nombre de jours constant. Son résultat net ressort à 591,4 MEUR, en hausse de 73,4%. Le résultat opérationnel 2025 est de 1,061 MdEUR, contre 845,9 MEUR en 2024, incluant des éléments exceptionnels (restructuration, dépréciation d'actifs, plus-values sur cessions). La marge d'Ebita courant ajusté est de 6% en 2025, en hausse de +10 points de base comparé à 5,9% en 2024.

Les chiffres macroéconomiques

Au Royaume-Uni, le PIB au quatrième trimestre s'élève à 0,1% contre un consensus de 0,2%. Il est ressorti à 0,1% au troisième trimestre.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30. Elles seront suivies à 16h des données sur les ventes de logements existants.

Les données sur les stocks de gaz naturel aux Etats-Unis seront connues à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,05% à 1,1872 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont conclu la séance de ce mercredi en ordre dispersé après la publication de bons chiffres sur l'emploi américain. Proche de battre son record du 9 janvier dernier (8 362,09 points en clôture), le CAC 40 a reculé de 0,18% à 8 313,24 points après trois séances consécutives dans le vert. L'Eurostoxx 50 a enchaîné une deuxième séance de repli, perdant 0,12% à 6 039,80 points. Londres et Amsterdam ont progressé alors que Francfort s'est replié.

Hier à Wall Street

Les Bourses américaines ont évolué en ordre dispersé la séance de ce mercredi, après la publication du rapport sur l'emploi américain en janvier. Les chiffres ont été plus solides que prévu, témoignant d'une économie américaine résiliente. Le taux de chômage a légèrement diminué. Côté valeurs, Mattel a dévissé au lendemain de la publication de résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. Le S&P 500 a fini à l'équilibre à 6 941,47 points. Le Dow Jones a cédé 0,13% à 50 121,40 points, tandis que le Nasdaq 100 a progressé de 0,29% à 25 201,26 points.