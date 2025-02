Haulotte: retrait de 17% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Haulotte affiche un chiffre d'affaires pour 2024 en retrait de 17% à 634 millions d'euros, dont une chute de 37% à 126 millions sur le seul quatrième trimestre, 'pénalisé par un effet de base et un attentisme plus important que prévu de certains de ses clients loueurs'.



'Après une année 2023 historique, les signes de ralentissement du marché mondial de la nacelle, observés d'abord en Europe depuis le second semestre 2023, se sont étendus à l'ensemble des zones du monde tout au long de l'année 2024', explique-t-il plus largement.



Malgré ces ventes inférieures à ses prévisions, Haulotte attend une marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) proche des 6,5% du CA en 2024, résultat du redressement du niveau de marge brute et de la maîtrise des dépenses opérationnelles.





