Hasbro revoit ses prévisions annuelles à la hausse grâce à la demande de jeux numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des actions et du contexte au paragraphe 9)

Hasbro HAS.O a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice de base jeudi, pariant sur les ventes de la saison des fêtes et la demande pour son segment des jeux numériques, même si les incertitudes macroéconomiques assombrissent les dépenses des acheteurs américains.

Les actions de la société, qui a également battu les estimations de revenus trimestriels, étaient en hausse d'environ 3 % dans les échanges avant bourse.

Les titres numériques du fabricant de jouets, y compris "Magic: The Gathering", ont contribué à compenser la faiblesse de son activité traditionnelle de jouets, qui est confrontée à la pression de la faible demande des consommateurs dans un contexte d'inflation persistante et de la politique commerciale volatile de l'administration Trump.

La société prévoit que le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 connaîtra une croissance à un chiffre élevé, par rapport aux attentes antérieures d'une hausse à un chiffre moyen, et que l'Ebitda ajusté - bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement - se situera entre 1,24 et 1,26 milliard de dollars, par rapport à la fourchette de 1,17 à 1,20 milliard de dollars prévue précédemment.

L'industrie du jouet, qui dépend fortement de ses centres de fabrication dans des régions comme la Chine, a pris un coup important des tarifs douaniers radicaux du président américain Donald Trump, avec la récente menace d'un droit de douane de 100 % sur les produits chinois menaçant de pressuriser davantage l'industrie.

"Nous avons géré la volatilité des tarifs avec agilité, protégé les marges grâce à la productivité des coûts et à la discipline tarifaire, et continué à faire progresser nos initiatives de transformation", a déclaré Gina Goetter, directrice financière, dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 1,39 milliard de dollars de la société a dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,34 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires de son segment Wizards of the Coast and Digital Gaming a augmenté de 42 %, contre une baisse de 5 % il y a un an.

Son homologue Mattel MAT.O , cependant, a affiché un revenu et un bénéfice du troisième trimestre inférieurs aux attentes mardi, les détaillants inquiets des perspectives économiques incertaines ayant retardé les commandes de "Barbie" et d'autres jouets, ce qui a nui à la demande pour le propriétaire de Hot Wheels.