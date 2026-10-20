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Hasbro revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à la forte demande en jeux numériques
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 12:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les actions, de détails et de contexte aux paragraphes 3, 5 et 7)

Hasbro HAS.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur une forte demande pour ses jeux numériques, notamment « Magic: The Gathering », à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Le fabricant de Play-Doh a enregistré des hausses consécutives dans son segment des jeux numériques au cours des sept derniers trimestres, tandis qu’une augmentation des ventes d’objets de collection liés à Marvel, K-Pop Demon Hunters et Transformers a stimulé la demande de jouets traditionnels.

Le chiffre d’affaires de son segment « Wizards of the Coast et jeux numériques » a progressé de 31 % au cours du troisième trimestre, tandis que celui du segment des produits de grande consommation a augmenté de 4 % par rapport à l’année précédente. L’action de la société a progressé de 1 % en pré-ouverture.

Le fabricant de jouets prévoit une croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 comprise entre 7 % et 9 % à taux directeur constant, contre une hausse de 5 % à 7 % dans ses prévisions précédentes.

Hasbro a tiré profit de ses investissements dans les jeux numériques, de l’innovation produit au sein de ses franchises phares et de ses partenariats stratégiques, tandis que son concurrent Mattel MAT.O subit la pression des investisseurs pour mieux monétiser sa propriété intellectuelle.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Hasbro s’est établi à 1,60 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,48 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son résultat d'exploitation trimestriel ajusté a progressé de 52 % pour atteindre 541 millions de dollars, dont environ 55 millions de dollars de remboursements de droits de douane.

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HASBRO INC
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MATTEL
16,8800 USD NASDAQ -1,86%
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