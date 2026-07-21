Hasbro revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la demande en jeux vidéo et à l'effet "Magic"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations sur les actions; ajout des commentaires du directeur général au paragraphe 4 et de ceux de la directrice financière aux paragraphes 9 et 10) par Neil J Kanatt

Hasbro HAS.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, misant sur la résilience de la demande pour son activité de jeux numériques et sur la vigueur persistante de "Magic: The Gathering", ce qui a fait bondir le cours de l'action de la société d'environ 11 % en début de séance.

La société a également dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre et a indiqué que sa franchise phare "Magic" avait contribué à une hausse de 27 % du chiffre d’affaires de sa division Wizards of the Coast and Digital Gaming, contre une croissance de 16 % un an plus tôt.

La hausse des dépenses des consommateurs à revenus élevés a permis à Hasbro de compenser la faiblesse de la demande des ménages à faibles revenus confrontés à une inflation persistante.

"La base de joueurs de Magic s’élargit, le nombre de nouveaux joueurs augmente et nous récupérons les anciens joueurs", a déclaré le directeur général Chris Cocks.

Hasbro a lancé la série "Secrets of Strixhaven" en avril et son titre "Marvel Super Heroes" le mois dernier, et prévoit de commercialiser son coffret sur le thème de Star Trek en novembre.

"Le second semestre est un peu une inconnue", a déclaré James Zahn, rédacteur en chef du magazine Toy Book, ajoutant que le calendrier de sorties de Magic est plus chargé que celui de l’année dernière.

Le fabricant de Play-Doh table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 5 % et 7 %, contre une prévision antérieure de 3 % à 5 %. Les analystes tablaient sur une croissance de 6,3 %, selon les données compilées par LSEG.

Certains analystes ont toutefois qualifié ces prévisions de prudentes. Gina Goetter, directrice financière de Hasbro, a expliqué que ces prévisions tenaient principalement compte de la forte croissance enregistrée au premier semestre , et qu’une incertitude subsistait quant à la période cruciale des fêtes de fin d’année.

"Beaucoup de choses peuvent changer entre septembre et décembre. Elle nous offre donc une petite marge de sécurité."

La société table désormais sur un bénéfice annuel ajusté de base compris entre 1,45 milliard et 1,50 milliard de dollars, contre une fourchette de 1,40 milliard à 1,45 milliard de dollars dans ses prévisions précédentes.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 16 % pour atteindre 1,14 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,07 milliard de dollars.

Le bénéfice trimestriel ajusté de la société a reculé de 1,5 % pour s’établir à 1,28 dollar par action. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,14 dollar par action. Hasbro a indiqué avoir engagé 11 millions de dollars de dépenses supplémentaires au cours du trimestre en raison d’un incident de cybersécurité survenu en mars, et s’attend à des coûts supplémentaires liés à cet incident à l’avenir.