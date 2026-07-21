Hasbro revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à l'essor de la demande dans le secteur des jeux vidéo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hasbro HAS.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, misant sur la résilience de la demande pour son activité de jeux numériques et sur la vigueur persistante de « Magic: The Gathering », malgré un contexte incertain en matière de consommation.

La société a bénéficié de la dynamique de sa division Wizards of the Coast et Digital Gaming, portée par la franchise phare « Magic ». Parallèlement, la hausse des dépenses des consommateurs à revenus élevés a aidé Hasbro à contrer la pression sur la demande exercée par les ménages à faibles revenus en raison d’une inflation persistante.

« Compte tenu des perspectives très encourageantes pour nos prochaines sorties et de la visibilité sur une croissance continue en 2027, le moteur "Magic" tourne à plein régime », a déclaré le directeur général Chris Cocks.

Le fabricant de Play-Doh table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 5 % et 7 %, contre une prévision antérieure de 3 % à 5 %. Il prévoit un bénéfice annuel ajusté de base compris entre 1,45 milliard et 1,50 milliard de dollars, contreune fourchette de prévisions précédente de 1 ,40 milliard à 1,45 milliard de dollars.

Le chiffre d’affaires de la société au deuxième trimestre a progressé de 16 % pour atteindre 1,14 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,07 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affairesdu segment « Wizards of the Coast et jeux numériques » a progressé de 27 % au cours du trimestre clos le 28 juin, contre une croissance de 16 % à la même période de l'année précédente.