Hasbro renoue avec les bénéfices et s'assure les droits sur la prochaine série Harry Potter
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 16:37

Hasbro bondit de plus de 7% mardi matin à la Bourse de New York après avoir renoué avec les bénéfices sur son quatrième trimestre et s'être assuré les droits sur les jeux et les jouets tirés des personnages d'Harry Potter à un an de la relance de la franchise, via une série télévisée qui sera diffusée sur HBO.

Le groupe américain a dégagé sur les trois mois clos fin décembre, qui couvrent la période clé des fêtes de fin d'année, un bénéfice net part du groupe de 201,6 millions de dollars, à comparer avec une perte nette de 34,3 millions sur la même période de 2024.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 31% à 1,45 milliard de dollars, toujours grâce au dynamisme de son activité de jeux de rôle (Wizards of the Coast, dont "Magic: The Gathering") et de jeux vidéo comme "Monopoly Go!", qui a bondi de 86% sur le trimestre.

Pour son nouvel exercice, Hasbro s'est donné comme objectif de faire progresser son chiffre d'affaires de 3% à 5% à taux de changes constants.

Il vise par ailleurs une marge opérationnelle de 24%-25%, contre 24,2% en 2025, pour un Ebitda ajusté de 1,40 à 1,45 milliard de dollars, à comparer avec 1,36 milliard de dollars l'an dernier.

Au-delà de ces performances solides, le groupe basé dans le Rhode Island a annoncé mardi avoir conclu avec Warner Bros. un partenariat pluriannuel qui va lui permettre de fabriquer les jouets issus de la nouvelle série Harry Potter, qui doit être diffusée à partir de 2027 sur le réseau HBO, 25 ans après la sortie du premier film inspiré du jeune sorcier.

L'accord porte sur la commercialisation de figurines inspirées des personnages de la franchise, mais aussi sur la conception de jeux de rôle et de jeux de société basés sur des thèmes ou certaines scènes de la saga.

Avec ses gains d'aujourd'hui, qui porte sa hausse sur les 12 derniers mois à près de 75%, le titre Hasbro revient à des plus hauts depuis 2019.

