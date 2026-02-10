 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hasbro prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations dans un contexte d'incertitude économique
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hasbro HAS.O a prévu mardi un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations de Wall Street, alors que le fabricant de jouets est confronté à la réduction des achats non essentiels, y compris les jouets, en raison de l'incertitude économique.

Le fabricant de Play-Doh a toutefois dépassé les estimations de revenus pour le quatrième trimestre, la demande ayant augmenté pendant les fêtes de fin d'année. La société a également annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant d'un milliard de dollars.

Plusieurs entreprises tournées vers la consommation ont signalé la tiédeur de l'environnement de dépenses, les consommateurs à revenu faible ou moyen restant sous la pression de la hausse des prix liée aux droits de douane à l'importation du président américain Donald Trump.

Hasbro s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 3 % à 5 %, alors que les analystes tablent en moyenne sur une hausse de 5,16 %, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 1,45 milliard de dollars, contre une estimation moyenne de 1,26 milliard de dollars par les analystes.

Valeurs associées

HASBRO INC
96,7700 USD NASDAQ +3,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank