Hasbro prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations dans un contexte d'incertitude économique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hasbro HAS.O a prévu mardi un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations de Wall Street, alors que le fabricant de jouets est confronté à la réduction des achats non essentiels, y compris les jouets, en raison de l'incertitude économique.

Le fabricant de Play-Doh a toutefois dépassé les estimations de revenus pour le quatrième trimestre, la demande ayant augmenté pendant les fêtes de fin d'année. La société a également annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant d'un milliard de dollars.

Plusieurs entreprises tournées vers la consommation ont signalé la tiédeur de l'environnement de dépenses, les consommateurs à revenu faible ou moyen restant sous la pression de la hausse des prix liée aux droits de douane à l'importation du président américain Donald Trump.

Hasbro s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 3 % à 5 %, alors que les analystes tablent en moyenne sur une hausse de 5,16 %, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 1,45 milliard de dollars, contre une estimation moyenne de 1,26 milliard de dollars par les analystes.