Hasbro noue un partenariat stratégique avec Nintendo autour de la franchise Zelda

Hasbro a annoncé jeudi avoir signé un nouvel accord de licence international stratégique avec Nintendo afin de développer et commercialiser des produits basés sur la célèbre franchise du jeu vidéo d'aventure The Legend of Zelda.

Dans un communiqué, le géant américain du jouet précise que cette collaboration pluriannuelle débutera dès 2027, avec une première présentation exclusive de trois figurines articulées de 15 cm à l'occasion de la tenue du salon San Diego Comic Con, qui se tiendra la semaine prochaine.

Le premier opus de la franchise, qui met en scène le combat épique de Link et de Zelda contre Ganondorf au coeur du royaume d'Hyrule. était sorti aux Etats-Unis en 1987.

Hasbro détient en propre les franchises Magic : The Gathering, Donjons et Dragons, Monopoly, Transformers ou Peppa The Pig, mais peut exploiter d'autres franchises de premier plan, telles que Power Rangers ou Marvel et Star Wars, propriétés de Disney.