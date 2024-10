Hasbro fait mieux qu'attendu au 3T malgré un repli de l'activité

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le chiffre d'affaires du fabricant américain de jouets Hasbro a reculé au troisième trimestre en conséquence notamment, comme depuis le début de l'année, d'une cession finalisée fin 2023 mais le groupe a fait bien mieux qu'attendu en termes de bénéfices.

L'activité du groupe ressort à 1,23 milliard de dollars, contre 1,50 milliard un an plus tôt (-23% par rapport à la même période de 2022) et 1,29 milliard attendu par le consensus des analystes de FactSet.

Mais, contrairement au troisième trimestre de 2023 qui était en perte de 171,1 millions, le groupe a dégagé un bénéfice net de 223,2 millions d'euros.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, il ressort à 1,73 dollar contre 1,29 dollar attendu par les analystes.

La cession de la filiale d'acquisition et de production de contenu audiovisuel eOne a été finalisée en décembre 2023, expliquant en partie le repli du chiffre d'affaires de 15%. Hors l'impact de cette cession, l'activité a néanmoins reculé de 9% sur un an.

Hasbro justifie cette baisse par un effet de comparaison défavorable car, au troisième trimestre 2023, était sorti le jeu "Baldur's Gate 3". La sortie de "Magic: The Gathering", un an plus tard, n'a pas permis de compenser ce manque-à-gagner.

Au total, le chiffre d'affaires de cette branche qui réunit les jeux vidéos, dont le phénomène mondial Monopoly Go! sorti en avril 2023, a baissé de 5%. Ce jeu a généré à lui seul 30 millions de dollars sur le trimestre.

Dans le segment "produits de consommation", qui comprend les jeux et jouets physiques (Beyblade, Transformers, Furby, Mon petit Poney), le chiffre d'affaires s'est replié de 10% du fait notamment de volumes "plus mous" qu'anticipé.

Et la branche divertissement, qui produit films et séries autour de personnages et de jeux sous licence, tels Donjons & Dragons, a vu son chiffre d'affaires fondre de 86% à cause de la cession de eOne. Hors cette cession, il a reculé de 17% à cause d'un calendrier de livraisons plus tardif, a expliqué le groupe.

Sur l'ensemble de l'année, il prévoit un bénéfice d'exploitation à données comparables compris entre 975 millions et 1,025 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires des produits de consommation devrait reculer de 12% à 14%, celui des jeux vidéos devrait rester stable ou baisser de 1% maximum, et celui de la branche divertissement devrait perdre 15 millions de dollars proforma, a ajouté Hasbro.

Et l'entreprise anticipe une réduction des coûts bruts de 750 millions d'ici fin 2025. Elle les a réduits d'environ 177 millions depuis début 2024, dont environ 87 millions sur le seul troisième trimestre.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Hasbro augmentait de 0,11%.