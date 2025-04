Hasbro fait mieux qu'attendu au 1T mais reste prudent du fait de la guerre commerciale

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le fabricant américain de jouets Hasbro a publié jeudi des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre mais s'est abstenu, à ce stade, de réévaluer ses prévisions pour l'ensemble de l'année dans un contexte de guerre commerciale initiée par le président Donald Trump.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 887,1 millions de dollars entre janvier et mars, contre 757,3 millions un an plus tôt, et dégagé un bénéfice net de 98,6 millions, contre 58,2 millions sur la même période de 2024.

Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 771 et 95 millions.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 1,04 dollar, un chiffre bien supérieur aux 67 cents attendus par le consensus.

Vers 16H20 GMT, l'action Hasbro s'envolait de 16,24% à la Bourse de New York.

Chris Cocks, son patron, a insisté dans un communiqué sur "l'environnement difficile" actuellement et a attribué la bonne santé de son groupe à son orientation stratégique vers des segments d'activité offrant des marges supérieures.

Mais le groupe a précisé que, face aux incertitudes liées au contexte sur les droits de douane, il avait décidé de ne pas modifier ses prévisions pour l'ensemble de l'année, sous-entendant ainsi qu'il les aurait autrement revues à la hausse.

En partant de la situation actuelle - 145% de surtaxe pour la Chine et 10% pour le reste du monde -, Hasbro a calculé l'impact brut entre 100 et 300 millions de dollars en 2025, ont indiqué les dirigeants pendant une audioconférence avec des analystes.

A l'heure actuelle, environ 50% du volume des ventes de jeux et jouets aux Etats-Unis provient de Chine. Les Etats-Unis génèrent 55% du chiffre d'affaires, dont 45% contenant des produits chinois avec l'objectif de passer sous 40% d'ici 2026.

"Mais la Chine restera une plateforme majeure de production pour nous", a commenté Gina Goetter, directrice financière, lors de l'audioconférence.

"Au bout du compte, des droits de douane aboutissent à des prix plus élevés pour les consommateurs, des pertes d'emplois potentielles pour absorber les coûts accrus et des bénéfices réduits pour nos actionnaires", a prévenu M. Cocks.

Hasbro avait indiqué en février prévoir un chiffre d'affaires annuel "en légère hausse" à taux de change constants, indiquant que cela incluait l'effet des droits de douane américains sur les importations notamment chinoises dévoilés le 1er février 2025.

Mais le président américain a depuis annoncé toute une série de droits de douane supplémentaires qui affectent, à des degrés divers, tous les pays.

Hasbro avait aussi dévoilé en février un nouveau plan de transformation, prévoyant d'ici 2027 une croissance moyenne de ses revenus "à un chiffre" et une amélioration de 0,5 à 1 point de pourcentage de la marge d'exploitation.

Le groupe a annoncé jeudi, dans un second communiqué, la prolongation pour plusieurs années supplémentaires non précisées de son partenariat avec Disney. En vigueur depuis les années 1950, il porte notamment sur des jeux et jouets pour les franchises Star Wars et Marvel.