Hasbro en hausse après un chiffre d'affaires du 4e trimestre supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du fabricant de Monopoly Hasbro

HAS.O augmentent d'environ 2% à 98,60 $ avant le marché

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 1,45 milliard de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation des analystes de 1,26 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 3 % à 5 % pour 2026, dont le point médian est inférieur à l'estimation d'une hausse de 5,2 %

** HAS annonce également un programme de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars en 2026

** Bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre à 1,51 $, contre une estimation de 0,96 $

** Les actions ont augmenté d'environ 45% en 2025