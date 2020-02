HARVEST : Résultats 2019 - Chiffre d'affaires : + 12,1% à 31,9 Meuros - ? Résultat d'exploitation : - 5,1% à 3,9 Meuros

Résultats 2019

Chiffre d'affaires : + 12,1% à 31,9 M€

Résultat d'exploitation : - 5,1% à 3,9 M€

Harvest, numéro 1 de l'édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, bénéficie sur l'exercice 2019 d'une solide croissance de son activité (+ 12,1%). Afin d'accompagner cette croissance dans un marché en mutation accélérée, la société a poursuivi ses recrutements ainsi que ses importants investissements de conformité et de sécurité, au détriment de ses marges. Sur l'exercice, son résultat d'exploitation, en repli de 5,1% à 3,9 M€, fait ressortir une marge d'exploitation de 10,0% (contre 14,5% en 2018).

Le conseil d'administration réuni ce jour, jeudi 27 février, a arrêté les comptes audités de l'exercice 2019 :

(en k€) 2019 Var. 2018 Chiffre d'affaires 31 882 + 12,1 % 28 448 Total produits d'exploitation 32 004 + 11,9 % 28 589 Charges d'exploitation 28 092 + 14,8 % 24 465 Résultat d'exploitation 3 912 - 5,1 % 4 123 Marge d'exploitation 10,0 % - 14,5 % Résultat financier 54 - 12,7 % 62 Résultat courant 3 966 - 5,2 % 4 186 Résultat exceptionnel (824) - 1 500 Participation des salariés 261 '- 63,0 % 707 IS 11 - 98,8 % 922 Résultat net 2 870 - 29,3 % 4 057 Marge nette 9,0 % 14,3 %

Solide croissance de l'activité

Sur l'exercice 2019, Harvest enregistre une progression de 12,1% de son chiffre d'affaires à 31,9 M€.

Cette progression est portée par la forte hausse des ventes en mode SaaS (+ 30,2%). Les ventes de licences augmentent de façon ponctuelle de 69,7%, en raison d'une opération de régularisation de licences auprès de grands comptes, par nature non reproductible.

Ventilation du CA (k€) % CA 2019 Variation 2018 Licences 6,4 % 2 030 + 69,7 % 1 196 Maintenance 41,6 % 13 271 + 0,5 % 13 203 SaaS 33,9 % 10 799 + 30,2 % 8 292 Prestations forfait 13,2 % 4 208 - 3,9 % 4 380 Formation 4,9% 1 574 + 14,2 % 1 378 Total 100,0% 31 882 + 12,1 % 28 448

Repli de la rentabilité après la poursuite d'importants investissements

Dans un contexte de marché nécessitant la poursuite d'importants investissements, tant matériels que de personnel, la marge d'exploitation d'Harvest recule. Elle s'établit à 10,0% (contre 14,5% un an auparavant).

Sur l'exercice, Harvest a poursuivi sa politique de recrutement afin de répondre au développement de ses ventes, à la nécessité d'étoffer ses équipes de production ainsi qu'au durcissement de ses obligations réglementaires (agrément ACPR, notamment). Avec un effectif groupe de 285 collaborateurs au 31 décembre 2019 (contre 270 au 31 décembre 2018), les charges de personnel progressent de 15,9% à 20,1 M€.

De même, les autres achats et charges externes augmentent de 14,8% à 6,4 M€. Cette hausse s'explique par l'accroissement des coûts d'infrastructure, de sécurité, de conformité et d'hébergement nécessaires au déploiement de l'offre SaaS auprès de banques, par la progression des loyers depuis la cession des bureaux du siège en novembre 2018 ainsi que par l'augmentation du budget de marketing et communication.

Le résultat exceptionnel s'établit à (- 0,8 M€) contre un résultat exceptionnel de 1,5 M€ en 2018 qui incluait la plus-value de la vente des murs du siège social.

Après prise en compte de l'IS et de la participation des salariés, le résultat net d'Harvest s'élève à 2,9 M€, en recul de 29,3% par rapport à 2018.

Au 31 décembre 2019, la société dispose d'une trésorerie nette de 9,3 M€ (contre 7,6 M€ au 31 décembre 2018) pour 18,9 M€ de capitaux propres et un total bilan de 29,8 M€.

Compte-tenu des résultats 2019, le Conseil d'Administration d'Harvest a décidé de ne pas proposer le versement de dividendes au titre de l'exercice écoulé lors de la prochaine Assemblée Générale.

À propos d'Harvest

Harvest (ISIN : FR0010207795 - Mnémo : ALHVS) est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de 30 ans d'expérience, Harvest a su gagner la confiance d'une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPI, experts-comptables, avocats fiscalistes...

