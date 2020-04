HARVEST : Nomination d'un expert indépendant

Il est rappelé que le 6 avril 2020, Winnipeg Participations (1) a annoncé son intention de déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions Harvest non détenues par lui au prix de 90 euros par action. (2)

A la suite de cette annonce, le Conseil d'administration d'Harvest, qui s'est réuni ce jour, a désigné Associés en Finance (3) (info@associes-finance.com ; 01 44 50 56 25) comme expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre.

En l'absence de comité ad hoc constitué majoritairement d'administrateurs indépendants, la désignation de l'expert indépendant est soumise au droit d'opposition éventuel de l'AMF conformément aux dispositions de l'article 261-1-1 du règlement général de l'AMF.

Le Conseil d'administration d'Harvest se réunira à nouveau pour émettre son avis motivé sur l'offre après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant. Cet avis ainsi que le dépôt du projet de note en réponse d'Harvest feront l'objet d'un communiqué de presse d'Harvest.

À propos d'Harvest

Harvest (ISIN : FR0010207795 - Mnémo : ALHVS) est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de 30 ans d'expérience, Harvest a su gagner la confiance d'une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPI, experts-comptables, avocats fiscalistes...

Pour en savoir + harvest.fr/finance

Contacts investisseurs

Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr

Euroland Corporate - Julia BRIDGER - 01 44 70 20 84 - jbridger@elcorp.com

Contact presse

Mag and co - Marie-Anne GARIGUE - 06 09 05 87 80 - harvest@mag-and-co.fr

Avertissement : Ne pas diffuser aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Afrique du Sud ou en Italie.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. L'offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d'offre qui contiendra les termes et conditions complets de l'offre. La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'AMF. Toute décision relative à l'offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Harvest et Winnipeg Participations déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

(1) Contrôlée indirectement par des fonds dont la société Five Arrows Managers SAS assure la gestion directe et déléguée.

(2) Au résultat des acquisitions réalisées le 3 avril 2020, Winnipeg Participations détient directement et indirectement 93,25% du capital et 92,4% des droits de vote d'Harvest (en réputant détenues par Winnipeg Participations les 72 892 actions autodétenues par Harvest et sur la base d'un nombre total d'actions Harvest égal à 1 419 144, représentant 2 226 280 droits de vote théoriques).

(3) Associés en Finance, 4/8, rue Daru, 75008 Paris