Le plus gros incendie de l'été parcourt 15.000 hectares dans l'Aude

La forêt en feu à Fontjoncouse, dans l'Aude, le 6 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Dans une atmosphère âcre et suffocante, le plus gros incendie de l'été en France a déjà parcouru 15.000 hectares de végétation en moins de 24 heures dans l'Aude, où il a fait un mort, un blessé grave et un disparu.

Surplombant le front de l'incendie, à Fontjoncouse, un photographe de l'AFP a pu voir le feu progresser très rapidement dans une fumée opaque, alors que de hautes flammes attisées par le vent rongeaient les crêtes du paysage vallonné du massif des Corbières, où de nombreux autres foyers continuent de brûler la pinède et la végétation rase.

"L'incendie est toujours très actif et la situation est toujours défavorable" en raison de la sécheresse, de la chaleur et du vent fort, a déclaré à l'AFP la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, Lucie Roesch.

Le feu a parcouru 15.000 hectares de garrigue et de résineux sur quinze communes impactées, détruit ou endommagé 25 habitations ainsi que 35 véhicules, selon un bilan encore provisoire qui ne précise pas encore la superficie brûlée.

Des voitures carbonisées dans l'important incendie dans l'Aude, le 6 août 2025 à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, ( AFP / Idriss BIGOU-GILLES )

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du feu, encore inconnues, qui est parti peu après 16H00 mardi à Ribaute, a-t-on appris auprès du parquet de Carcassonne. Aucune hypothèse n'est pour l'heure privilégiée, selon Mme Roesch.

Le Premier ministre, François Bayrou, se rend sur place dans l'après-midi, ainsi que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur.

- Commune sinistrée -

Dans la commune la plus sinistrée, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, où une habitante a été retrouvée morte dans sa maison, une odeur âcre de brûlé se dégage des hectares carbonisés à proximité, tandis qu'un hélicoptère charge de l'eau dans la rivière en contrebas du village et la largue quelques kilomètres plus loin, a constaté un journaliste de l'AFP.

David Cerdan, 51 ans, habite à une centaine de mètres de la sexagénaire décédée qui avait refusé de quitter sa maison mardi soir. L'habitation de la défunte est dévastée, comme plusieurs autres près de chez lui. "Je relativise, je n'ai que des dégâts matériels", dit-il à l'AFP à propos de sa maison miraculeusement épargnée, après que les flammes sont passées au-dessus ne brûlant que le jardin.

Un hélicoptère de la Sécurité civile participe au combat contre l'incendie dans l'Aude, à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, le 6 août 2025 ( AFP / Idriss BIGOU-GILLES )

Dans cette commune située à 30 km de Narbonne, la famille d'un autre habitant est sans nouvelles de lui, a précisé Rémi Recio, sous-préfet de Narbonne. Il a fait état également de neuf blessés: deux civils hospitalisés, dont un, originaire de Saint-Laurent, qui a été grièvement brûlé, et sept sapeurs-pompiers qui ont été intoxiqués par les fumées.

- "L'air est suffocant" -

Dans la station balnéaire de Port-la-Nouvelle, à une trentaine de kilomètres de l'incendie, "l'air est suffocant, avec cette odeur de brûlé qui s'est infiltrée dans les habitations pendant la nuit", a expliqué un résident, Serge de Souza.

Description d'une sélection d'appareils aériens utilisés dans la lutte contre les incendies dans le monde ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Dans le ciel des Corbières, quatre Canadair effectuent des rotations, ainsi que trois Dash, deux hélicoptères et deux petits appareils Air Tractor, selon la Sécurité civile.

Un dispositif "colossal", selon le sous-préfet de Narbonne, précisant que 2.000 pompiers sont appuyés par 500 engins au sol.

Il s'agit à ce stade du plus gros incendie de l'été en France. Fin juillet, à la moitié de la saison estivale, la Sécurité civile avait comptabilisé plus de 15.000 hectares brûlés sur le territoire national pour 9.000 départs de feu, principalement sur le littoral méditerranéen.

- "Restez confinés" -

L'autoroute A9 qui longe le littoral méditerranéen entre la France et l'Espagne a été fermée dans les deux sens, provoquant une quinzaine de kilomètres de bouchons entre Narbonne et Perpignan, de même que de nombreuses routes départementales proches de l’incendie.

Des pompiers mobilisés contre l'important incendie dans l'Aude, ici près de Fontjoncouse, le 6 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Plus de 2.500 foyers sont toujours privés d’électricité et il est trop tôt pour les centaines d'habitants évacués mardi soir pour regagner leur domicile, a prévenu la préfecture. De l'autre côté de l'A9, deux campings avaient été évacués par précaution dans la commune touristique de La Palme.

Les autorités ont réitéré leurs consignes de sécurité à la population, appelant à "rester confinés sauf ordre d’évacuation donné par les sapeurs-pompiers" et à ne pas encombrer le réseau routier pour ne pas gêner les secours.

Miné par une sécheresse persistante qui rend facilement inflammable la végétation, le département était placé en vigilance rouge aux feux de forêt, avec un risque très élevé d'incendie. Depuis juin, plusieurs incendies ont eu lieu dans l'Aude mais aussi dans les Bouches-du-Rhône, aux portes de Marseille, et dans l'Hérault, notamment.